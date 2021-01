La saison 3 de Cobra Kai a frappé Netflix vendredi, offrant aux fans de The Karate Kid une autre liste d’épisodes à frénésie. La saison 2 a créé plusieurs questions sur la destination de la série et sur le retour de certains personnages, tels que Ali Mills d’Elisabeth Shue. Les téléspectateurs ont été ravis de découvrir que ce personnage bien-aimé jouait un rôle important.

Parlant avec Entertainment Weekly, Shue est revenue sur son arc de deux épisodes de Cobra Kai. Elle a expliqué qu’apparaître dans la série centrée sur le karaté n’était pas sur son radar. Cependant, la situation a changé lorsqu’elle a travaillé sur une émission différente. Elle s’est présentée aux garçons et a immédiatement été confrontée à des questions sur The Karate Kid.

“Tout a commencé quand je travaillais sur The Boys”, a déclaré Shue à Entertainment Weekly. “Je travaillais avec ce merveilleux réalisateur, Dan Trachtenberg, qui a dirigé le pilote pour The Boys. Pour être honnête, je n’avais vraiment pas pensé à être sur Cobra Kai. Quand je suis arrivé sur le plateau pour le premier jour, Dan est venu juste à côté et a dit: «Vous faites Cobra Kai, non? Je me suis dit: ‘Quoi? Je ne sais pas… Pensez-vous que c’est une bonne idée?’ “

La conversation s’est poursuivie avec Trachtenberg expliquant à quel point The Karate Kid compte pour lui. Il a ensuite réitéré que Shue “doit être” sur Cobra Kai. Il a dit que ne pas apparaître serait «dévastateur». Cette déclaration lui a fait repenser la situation et a incité les showrunners à s’asseoir.

“C’était juste très gentil, et ça m’a fait penser, Oh, je n’ai pas vraiment enquêté là-dessus,” continua d’expliquer Shue. “Puis je me suis assis avec les trois producteurs et scénaristes qui l’ont créé, Jon [Hurwitz], Josh [Heald]et Hayden [Schlossberg], et ils étaient si charmants et similaires à Dan – super fans de Karate Kid. Ils voulaient vraiment attendre et faire revenir Ali cette saison, principalement parce que c’est une saison de retrouvailles. J’ai dit: ‘Je ferai tout ce dont vous avez besoin.’ “

Shue a fait son apparition sur Cobra Kai et s’est rendu compte qu’elle avait toujours une excellente chimie avec Zabka et Macchio malgré le temps écoulé entre le film et la série. Elle a comparé leur temps ensemble à filmer l’arc de deux épisodes à une réunion de lycée et a déclaré qu’ils passaient tout leur temps entre les prises à se remémorer des moments de The Karate Kid.

Bien sûr, le personnage de Shue joue un rôle majeur dans la saison 3 bien qu’il n’apparaisse que pour deux épisodes. Elle est la personne qui perturbe une rivalité vieille de plusieurs décennies et aide ces hommes d’âge moyen à avancer dans leur vie. Shue a déclaré à EW que l’équipe de rédaction lui avait permis de jouer un rôle aussi significatif.

“Eh bien, je remercie Jon, Josh et Hayden d’avoir trouvé un moyen de la ramener au monde de manière percutante, ce qui signifiait beaucoup”, a-t-elle expliqué. “[Johnny and Daniel’s] merveilleuse et juvénile relation que nous, les téléspectateurs aimons tant, j’étais au centre de cette rivalité, et ils ont pu maintenir cela pendant deux saisons, ce qui est tout simplement incroyable. La joie de revenir était parce que cela avait un impact, et ils se souciaient encore tellement d’elle. Je suis tellement contente que ce rôle lui ait été laissé. Mais c’était vraiment [the writers’] Faire.”