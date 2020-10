Netflix a créé ce vendredi l’une des séries les plus attendues du mois: The Curse of Bly Manor, créée par Mike Flanagan et faisant partie de la série The Curse of Hill House. Comme dans la première version, les producteurs ont à nouveau fait confiance à Victoria Pedretti pour le casting, mais cette fois dans un rôle de premier plan. L’actrice n’a pas déçu et a fait sensation sur les réseaux sociaux avec son personnage gay.

Le joueur de 25 ans, qui a joué Nail Crain sur Hill House, dans la nouvelle série a joué Dani Clayton: une baby-sitter chargée de s’occuper de deux enfants orphelins dans une maison située à Bly, en Angleterre. Dès son arrivée au manoir, il assiste à des événements inexplicables qui compliquent toute l’intrigue.

Clayton est une femme douce, bavarde et enthousiaste qui navigue dans les conflits passés. Elle est américaine et se rend au Royaume-Uni pour reconstruire sa vie et oublier une relation ratée. À travers l’histoire, il trouve sa véritable identité et fait savoir qu’il est homosexuel.

Bien qu’elle soit fiancée pour épouser Eddie, Dani tombe amoureuse de Jamie (joué par Amelia Eve) et finit par avoir une liaison avec elle. Cette caractéristique du personnage a été particulièrement célébrée et a provoqué un tollé au sein de la communauté LGBT des réseaux sociaux.

En dehors de la fiction, Pedretti est actuellement célibataire et n’a aucun petit ami connu. La Philadelphie née en 1995 fait profil bas dans sa vie personnelle et, bien qu’elle compte plus d’un million de followers sur Instagram, elle n’a aucune publication. Sa carrière montante l’a également eue dans la série Amazing Stories en 2020.