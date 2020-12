F

ou tant de personnes au Royaume-Uni, le “ bureau ” est chez lui depuis mars 2020, lorsque le premier verrouillage de Covid-19 a commencé. Tous ces longs mois plus tard, et les conseils du gouvernement sont toujours de travailler à domicile là où vous le pouvez.

Cela a entraîné un énorme changement dans ce que de nombreux employés de bureau portaient au cours de la semaine. De nos jours, les vêtements de détente sont un sujet de conversation régulier parmi certaines personnes. Les collègues peuvent discuter, via un téléphone ou une conversation vidéo, des bas de survêtement les plus confortables pour s’asseoir devant un bureau, c’est-à-dire une table de cuisine. Pas besoin de polir les chaussures non plus, car, a) personne ne les verra, ou b) vous ne portez des baskets que depuis mars.

Les tendances de la mode de la WFH de cette année ont stimulé la demande de vêtements décontractés, mais ont sérieusement nui aux ventes de vêtements de cérémonie.

Les comptes déposés plus tôt cette année pour 2019 de Thomas Pink, la marque de chemises qui est censée être à vendre, ont déclaré: «La vente au détail dans la grande rue du Royaume-Uni reste globalement difficile, tout comme la tendance continue à des vêtements plus décontractés.

Les détaillants qui vendent des vêtements qui étaient autrefois courants dans les bureaux ou lors d’événements tels que les mariages ont été touchés par les verrouillages.

en relation

Mais, en supposant qu’un vaccin Covid est correctement sécurisé, les patrons voudront probablement revoir les gens dans les bureaux pendant au moins une partie de la semaine, en supposant que les directives du gouvernement disent que c’est correct. Les gens reviendront-ils avec des vêtements décontractés? Et, en supposant que les restrictions de voyage soient faciles, il y aura plus d’entretiens d’embauche en personne plutôt que via un chat vidéo. Les gens s’habilleront-ils pour impressionner?

Les cabinets de recrutement et les analystes de la vente au détail discutent de la question de savoir si certaines des tendances vestimentaires de la WFH de cette année sont là pour rester….

David Morel, directeur général de Tiger Recruitment, dont le siège est à Londres, s’attend à une période chargée au premier trimestre 2021.

Il dit qu’un certain nombre de personnes qui travaillent actuellement réévaluent leur carrière à la lumière de la pandémie et disent qu’elles chercheront de nouvelles opportunités.

Morel déclare: «Les codes vestimentaires des entreprises sont de plus en plus détendus. Je pense que nous verrons la ville convenir de moins en moins, d’autant plus que les travailleurs qui se rendent encore au bureau cherchent à éviter les transports en commun et à courir ou à vélo à la place. Cependant, dans un scénario d’entrevue, une tenue élégante est une évidence. Que vous interviewiez en personne ou par appel vidéo, il est essentiel de s’habiller convenablement pour le rôle. Cela n’a pas changé pendant la pandémie et il est peu probable que cela se produise en 2021. »

en relation

Neil Carberry, directeur général de The Recruitment & Employment Confederation, déclare: «La tenue de bureau changeait déjà, mais la pandémie a intégré cette tendance à long terme. Moins de cravates et des chaussures moins brillantes sont probablement normales, mais vous ne pourrez toujours pas vous en sortir avec cette combinaison.

Carberry ajoute: «Les recruteurs qualifiés devraient être en mesure de conseiller les candidats sur les attentes lors de l’entretien et au début, car ils connaîtront bien leur client.»

Un porte-parole pour Lyst, le géant des moteurs de recherche de mode, déclare: «Les ventes de mode en ligne sont en plein essor, mais les costumes sont toujours parmi les plus grands perdants. Les pantoufles ont dépassé les brogues et les talons hauts dans les chaussures, et les Londoniens prennent des pyjamas en soie et des cardigans en cachemire au lieu de chemises et de vestes sur mesure. Vêtement de tous les jours [since the start of October]est en hausse de 92% d’une année sur l’autre, ce qui suggère que les acheteurs ne s’attendent pas à enfiler leurs uniformes de bureau pré-pandémique de si tôt. »

Gemma Boothroyd, analyste associée, commerce de détail, chez GlobalData, déclare: «Les costumes ont été la catégorie de vêtements la plus touchée de l’année, en raison du passage au travail à domicile et des annulations généralisées d’événements. Les verrouillages ont rendu impossible les ajustements physiques des détaillants, et le secteur a eu du mal avec les ventes numériques, alors que Zoom a inauguré la montée de l’habillage intelligent uniquement sur la moitié supérieure – une chemise associée à un pull plutôt qu’à une veste. “

Boothroyd pense qu’il y a eu un déplacement des costumes ces dernières années vers des styles plus intelligents et décontractés, et «cela n’a été accéléré que par la pandémie».

Mais elle souligne également qu’à mesure que les événements reprendront l’année prochaine, il y aura une opportunité majeure de croissance de la demande de costumes, en particulier en raison du report de fonctions retardées et annulées tout au long de 2020.

en relation

Les détaillants ne verront peut-être pas la demande de vêtements de soirée augmenter en janvier 2021, mais il est probable que les vêtements de bureau de l’année prochaine ne seront pas démodés de la même manière que cette année.

Comme le souligne un employé de la ville, une fois que les gens commencent à porter des vêtements de bureau plus traditionnels, ils devront peut-être acheter plus de tenues. Le verrouillage a conduit de nombreuses personnes à accumuler des kilos ou à se couper. Un certain nombre d’armoires devront être mis à jour.