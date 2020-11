Exclusif

Plus de 76 millions d’Américains attendent avec impatience Joe Biden emménager à la Maison Blanche en janvier … y compris le personnel de la résidence de la Maison Blanche, qui, comme nous le disent, «marche maintenant sur des œufs».

Des sources ayant des liens avec la résidence WH disent à TMZ … que de nombreux travailleurs quotidiens – y compris les équipes de nettoyage et d’entretien et le personnel de cuisine – ont hâte de le voir partir, lui et son administration.

On nous dit que ces membres du personnel en ont assez de l’agitation constante et de l’attention des médias que Trump porte au PM parce que cela a créé un environnement plus négatif et stressant … qui coule de haut en bas.

La plus grande préoccupation en ce moment … colère du président. Nos sources disent que le personnel est au courant, un faux mouvement et ils portent un toast. Il faut garder à l’esprit que les résidences – les chambres et les espaces réservés au personnel – sont assez proches, toutes reliées par un couloir étroit. Il est pratiquement impossible pour le personnel d’éviter la Première Famille et vice versa … et avec les Prez si en colère après les élections, on nous dit que la tension entre les membres du personnel est palpable.

Beaucoup de travailleurs sont là depuis des décennies, ils ont donc déjà une histoire avec Biden pendant son temps en tant que Barack ObamaC’est Veep.

En revanche, on nous dit que beaucoup de membres de l’administration Trump présentent un comportement beaucoup plus rigide et froid … qui a frotté les habitués de la Maison Blanche dans le mauvais sens. Quant au président lui-même … nos sources disent qu’il n’est pas impoli, mais pas aussi charmant que les présidents qui l’ont précédé.

Et, il y a ceci – avec Biden vient le vice-président élu Kamala Harris. On nous dit que les femmes du personnel de la Maison Blanche pensent que cela change la donne … et sa présence et sa représentation ont créé un sentiment d’anticipation vertigineux.

De toute évidence, les deux prochains mois pourraient être une période de transition difficile, alors on nous dit que les travailleurs se concentrent sur l’exercice de leurs fonctions comme d’habitude, en étant professionnels et en gardant leurs opinions pour eux-mêmes.

Nos sources à la Maison Blanche disent que les choses sont tendues mais calmes en ce moment … mais presque tout le monde attend avec impatience une bouffée d’air frais.