S

taff du plus grand hôpital de Londres ont dansé sur l’héliport et dans les couloirs pendant qu’ils enregistraient un single de charité de Noël.

Environ 65 membres du personnel du Royal London à Whitechapel ont chanté et interprété la musique de Have Yourself a Merry Little Christmas afin de collecter des esprits et des fonds pour Barts Charity.

L’enregistrement sera disponible en téléchargement sur Spotify et Apple Music à partir de vendredi et une vidéo sera publiée sur YouTube.

Le projet a été conçu par l’anesthésiste Dr Duncan Mitchell, qui a persuadé des ingénieurs du son et des graphismes et un chorégraphe de donner de leur temps gratuitement. Le personnel est venu les jours de congé ou a enregistré leurs parties à la maison.

L’hôpital, dont le personnel a aidé à gérer l’hôpital de campagne Nightingale, mène des projets de bien-être pour le personnel depuis le début de la pandémie.

Cela est venu alors qu’Olivia Colman et Kenneth Branagh dirigeaient une liste d’acteurs pour enregistrer une adaptation audio de Peter Pan afin de collecter des fonds pour l’hôpital Great Ormond Street.

JM Barrie a accordé à GOSH les droits de représentation de Peter Pan en 1929, mais l’organisme de bienfaisance de l’hôpital a raté des redevances annuelles cette année en raison des restrictions sur les spectacles en direct.

Liz Tait, directrice de la collecte de fonds chez GOSH Charity, a déclaré: «Nous sommes très reconnaissants aux nombreuses stars qui ont prêté leur voix à cette adaptation audio créative de l’histoire intemporelle de Peter Pan, aux côtés d’enfants et de jeunes de l’hôpital dont la contribution a contribué à apporter cette histoire à la vie.