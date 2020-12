Le petit ami de Britney Spears, Sam Asghari, est l’une des dernières célébrités à avoir été testée positive au COVID-19, partageant son diagnostic avec ses fans sur Instagram mercredi “Vivre un mode de vie sain a aidé et façonné ma vie de bien des façons, et j’ai de la chance pour avoir l’opportunité d’inspirer certaines personnes en utilisant ma plateforme de médias sociaux », l’entraîneur personnel a légendé une photo de lui-même debout à l’extérieur et regardant au loin.

“2020 a été une année folle / tordue pour nous tous”, a-t-il poursuivi. “Récemment, j’ai été testé positif au Covid-19, j’ai eu la chance de prendre la nouvelle avant d’être dans les parages et d’infecter mes proches (amis, famille, autre significatif). Je me suis rapidement isolé et j’ai commencé mon processus de quarantaine seul.”

Asghari, un entraîneur personnel, a déclaré que «c’est là que mon mode de vie sain m’a beaucoup aidé». Il a poursuivi: “Je n’ai eu qu’un jour de symptômes du rhume le deuxième jour après avoir été testé positif, mais 24 heures plus tard, j’étais parfaitement normal.” Il a ajouté qu’il continuait à s’entraîner et à manger sainement. “10 jours plus tard, je n’étais plus contagieuse et j’ai été testée négative deux fois et j’ai été autorisée par les médecins à mettre fin à la quarantaine et à retourner chez mes proches.”

«Je passe beaucoup de temps à nettoyer et à réfléchir à l’importance de notre santé en général, même en dehors de Covid, à la fin de notre vie, l’une des choses les plus importantes sera la santé», a-t-il conclu. “Je vais continuer à faire de mon mieux et à vous inspirer à vivre également une vie saine.”

Le jeune homme de 26 ans a en outre discuté de son expérience avec le virus sur son histoire Instagram, partageant qu’il pensait que son «mode de vie sain» et son «système immunitaire fort» l’avaient «beaucoup» aidé parce qu’il n’avait éprouvé des symptômes du rhume que pendant une journée.

“Je sais qu’il y a eu des gens en bonne santé qui l’ont eu et ils ont été une période difficile avec ça”, a-t-il déclaré. “Je comprends cela, mais ma suggestion est de prendre des vitamines, de rester hydraté, d’avoir une bonne nutrition et de renforcer votre système immunitaire. Parce que ça va vous aider. Pas seulement avec COVID, mais avec tout.”

Asghari et Spears ont depuis été réunis – mercredi, la pop star a publié une vidéo sur Instagram du couple en scooter sur un fond de photo. “C’est le même scooter que j’ai dû utiliser quand je me suis cassé le pied et que je ne pouvais pas marcher … c’était plutôt amusant à l’époque, mais maintenant je l’utilise comme un casse-cou dans ma maison !!!!” elle a écrit. “J’espère que vous passerez tous un merveilleux Noël.”