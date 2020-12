Le petit ami de Lizbeth Rodríguez lui est infidèle, elle le découvre! | Instagram

Connu pour avoir animé l’émission “Exposer les infidèles” de la société Badabun Lizbeth Rodriguez appliqué ses connaissances et réalisé que son petit ami infidèle.

Peu de temps après que Lizbeth Rodríguez est entrée dans la société Badabun, elle a immédiatement commencé à devenir populaire, grâce à sa personnalité et surtout le programme “Exposer les infidèles” a fait grandir sa renommée considérablement, bien qu’il y ait des gens qui l’adoraient, d’autres pas. ils pouvaient le voir même en peinture, car il les avait découverts.

Bien que son séjour dans le programme n’ait pas duré aussi longtemps qu’il aurait pu le souhaiter, c’est grâce à cette entreprise que son nom a commencé à être mieux connu, Lizbeth Rodriguez a été caractérisée par être une femme extrêmement forte et déterminée, donc son départ de Badabun, parce que l’entreprise a été obligée de se passer des services de plusieurs travailleurs, a décidé de ne pas abandonner comme elle l’avait fait les années précédentes, surtout parce qu’elle a un fils adorable à soutenir et une carrière à poursuivre.

Petit à petit, il a recommencé à exceller, a créé sa propre entreprise et a de nouveau ouvert une chaîne YouTube où il partage plusieurs vidéos et contenus divertissants, ainsi qu’un nouveau programme avec le format avec lequel il travaillait pendant un moment, alors qu’il a décidé de le baptiser sous le nom de “Secrets”.

C’est ainsi que son nom a recommencé à être plus populaire, non seulement sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux, actuellement sur son compte Instagram officiel, il compte environ 11 millions 600000 abonnés, à certaines occasions, son nom est devenu une tendance en particulier Lorsqu’elle a exposé d’autres influenceurs comme elle, les cas les plus connus ont été ceux de Luisito Comunica et Juan de Dios Pantoja.

Depuis le début de la pandémie Lizbeth Rodriguez a vécu avec son petit ami Esteban Villagomez, avec qui il est présumé avoir une assez belle relation, ils s’entendent très bien, tous les deux sont aimants et malgré des personnages différents, ils sont venus bien se compléter.

Ils ont même fait plusieurs vidéos ensemble, en particulier sur Tik tok en raison de leur nouvelle relation, nous avons pu voir des “procès” entre eux mais tout est joué, comme cela s’est produit avec l’une de leurs vidéos les plus récentes, où il aurait découvert l’infidélité de son petit ami dans une vidéo de Tik tok.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Comme vous le savez, Lizbeth Rodríguez a un diplôme en théâtre, elle a donc une très bonne technique pour jouer et interpréter des rôles, cela a été mis en pratique dans le Tik tok qu’elle a partagé il y a quelques heures à peine.

La vidéo de Lizbeth compte déjà plus d’un million 700000 reproductions, cela se passe dans ce qui semble être sa chambre, elle entre dans la pièce qui portait d’ailleurs une belle robe noire moulante qui était également courte, les cheveux lâches avec quelques boucles aux extrémités.

Elle s’est assise sur le lit et a commencé l’audio, c’est vraiment drôle de la voir jouer une femme excessivement jalouse, elle a elle-même avoué ne pas être dans l’une de ses nombreuses vidéos, donc c’est vraiment divertissant, c’est plus qu’évident que c’est une blague de la part du chauffeur et de la femme d’affaires.

Plusieurs des internautes qui ont commenté la vidéo ont été surpris qu’il n’y ait pas eu de commentaires négatifs à son égard comme cela s’était produit les semaines précédentes, d’autres plus affirment qu’ils ne l’aiment pas mais ne la détestent pas non plus, ils admettent seulement que certaines de ses vidéos sont divertissantes.

Tout au long de sa carrière Lizbeth Rodriguez a commis des erreurs, elle prétend ne pas regretter d’avoir fait tout ce qu’elle a vécu, car sans cela, elle ne serait pas à la place aujourd’hui.

À lire aussi: N’importe qui!, Le petit ami de Lizbeth Rodríguez le lui dit en face