Le petit ami de Lizbeth Rodríguez s’est perdu parmi ses charmes | Instagram

À travers une histoire sur Instagram, c’est que Lizbeth Rodriguez Elle a partagé une vidéo où son petit ami Esteban Villagomez se reposait parmi ses charmes, alors qu’il se perdait parmi eux en profitant, cela a sûrement fait l’envie de millions de personnes.

L’un des chefs d’orchestre et youtuber les plus controversés de tout le Mexique est la belle Lizbeth Rodríguez, qui à de nombreuses occasions nous l’avons vue impliquée dans plusieurs scandales, dont beaucoup prétendent avoir été causés par elle-même, comme vous le savez bien, l’une de ses œuvres principales est dénoncer les infidèles, son nom est immédiatement associé à précisément trois des youtubeurs les plus importants du pays:

Luisito communique Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja

Lizbeth Rodriguez il a vu la nécessité d’exposer Juan de Dios Pantoja aux agressions insistantes envers lui, car pour Luisito Comunica c’était plus que tout une coïncidence, mais contrairement à Juan de Dios, il s’est retrouvé avec son partenaire.

De nombreux internatuas à la suite de ce conflit, qui était précisément au début de l’année, ont décidé de ne plus la suivre sur leurs réseaux sociaux, même si jusqu’à présent ce nombre continue d’être assez élevé et en augmentation, 11 millions 700 mille followers sont ceux qui continuent d’être fidèles à Liz Rodríguez .

Dans l’une de ses histoires Instagram, elle a partagé une vidéo de quelques minutes où son petit ami Esteban Villagomez se “repose” parmi ses charmes supérieurs, pratiquement la moitié de son visage est à l’intérieur du chemisier de Lizbeth Rodríguez, qui a trouvé ça drôle Partagez-le.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI.

Si dans les stories seul l’utilisateur qui l’a partagé peut voir les réactions des internautes, il est certain que Lizbeth Rodriguez a eu des milliers de commentaires sur cette vidéo.

Lizbeth et Esteban ont tous deux tendance à plaisanter, leur relation est assez heureuse, aimante et est susceptible de causer une grande envie, mais en même temps, c’est vraiment agréable de les voir s’amuser ensemble en couple, en particulier avec les occurrences d’un et D’un autre côté, bien que la personnalité de Lizbeth soit beaucoup plus expIosive que celle d’Esteban, il la calme généralement beaucoup et la détend, elles ont toutes les deux une très bonne chimie et s’entendent le mieux.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Dans certaines vidéos que l’animatrice de “Secrets” a partagées il y a des semaines, elle a partagé une très bonne nouvelle non seulement pour elle mais aussi pour les fans qui l’adorent et c’est Lizbeth Rodriguez et Esteban projette de commissionner une famille, en fait il a mentionné qu’ils y travaillaient déjà, ce serait bien qu’ils nous partagent la nouvelle de leur grossesse dans quelques mois.

Quelque chose qui caractérise la conductrice, la femme d’affaires, l’influenceuse et le mannequin est son caractère et la façon dont elle gère les problèmes en plus de toujours donner son opinion honnête, récemment elle est devenue très bonne amie avec Celia Lora, toutes deux partageant une expérience unique dans une émission de téléréalité. tout à fait intéressant était intitulé “Barak l’expérience” où d’autres personnalités d’Internet ont participé avec elles pour faire des jeux ésotériques.

Ils étaient dix jours dans une cabine à terminer le programme. Lizbeth a décidé de faire une partie “propre” partagée du processus dans leurs histoires d’Instagram.

Rodríguez a été caractérisé par un caractère fort, tout au long de sa vie, il a traversé de fortes épreuves, ce que tout le monde ne sait peut-être pas, il est donc très facile pour eux de critiquer sans savoir ce qu’il y a derrière, heureusement pour tout ce que Lizbeth a traversé. Tout au long de sa vie et de sa carrière, il a servi comme une «école» apprenant de grandes leçons et les partageant avec ses fans à chaque occasion.

Lire aussi: Obsédée par son ex? Lizbeth Rodríguez s’expose sur Tiktok