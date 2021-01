W

Le petit-fils d’inston Churchill a déchiré le président Donald Trump, l’accusant d’être un «maniaque répugnant» après qu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le Capitole.

Sir Nicholas Soames a décrit le président Trump comme un «fou dangereux» dans une série de tweets alors que des émeutiers descendaient au Capitole mercredi.

M. Trump est un grand fan de Winston Churchill et a rendu célèbre le buste du Premier ministre du temps de guerre au bureau ovale quelques heures après avoir prêté serment.

Lors d’une visite d’État au Royaume-Uni en juin 2019, la reine a offert au président Trump un exemplaire de la première édition de la série de livres de Churchill sur la Seconde Guerre mondiale et Theresa May lui a donné un exemplaire du plan de Churchill pour les Nations Unies.

(

Donald Trump dans un chapeau Churchill lui a offert par Piers Morgan

/ Good Morning Britain)

Au cours de la même visite, le présentateur de GMB Piers Morgan a donné au président une version personnalisée du chapeau signature de Churchill et l’a interviewé dans les Churchill War Rooms.

Ivanka Trump a même comparé son père à Churchill lors d’un rassemblement dans l’Ohio peu avant les élections américaines de 2020.

Cependant, l’admiration de la famille Trump pour le héros de la guerre n’est pas réciproque du petit-fils de Churchill qui a accusé le président d’inciter les scènes extraordinaires d’hier.

Sir Nicholas, un ancien député conservateur, a tweeté à Trump: “C’est de votre faute si vous êtes un maniaque répugnant.”

Il répondait à un commentaire du Président dans lequel il exhortait ses partisans à «rester pacifiques».

Sir Nicholas a écrit: «Jamais dans une vie on n’aurait pu imaginer des scènes aussi épouvantables au Capitole.

«Un témoignage du comportement indiciblement vil du président Trump maintenant confirmé comme étant un très très mauvais homme.

Il a également décrit son comportement comme celui d’un «dictateur du tiers monde» et a ajouté: «Une terrible tragédie incalculable de voir des scènes comme celle-ci dans la capitale de notre plus proche allié, partenaire et ami dans la défense de la liberté et de la démocratie depuis des générations. ”