Cela fait quelques mois depuis le décès tragique du fils de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough. Le jeune musicien et petit-fils d’Elvis Presley s’est suicidé en juillet lors d’une fête célébrant l’anniversaire de sa petite amie Diana Pinto. Les détails de son autopsie ont récemment été publiés, montrant que Keough avait de la cocaïne et de l’alcool dans son système au moment de sa mort. Pinto aurait pris la serrure de la porte de la salle de bain, découvrant le corps, les autorités le déclarant plus tard mort sur les lieux. Sa cause de mort était une blessure par balle auto-infligée.

Selon The Sun, le rapport d’autopsie a également indiqué que Keough avait «des antécédents de dépression» et avait déjà tenté de se suicider «entre cinq et six mois plus tôt». Le musicien était même allé en cure de désintoxication au moins trois fois, mais n’avait terminé qu’un seul des séjours. Keough a été inhumé aux côtés de son grand-père dans le jardin de méditation de Graceland à Memphis, confirmé dans un communiqué publié par des représentants de la maison emblématique.

“Benjamin Storm Presley Keough a été inhumé dans le jardin de méditation à Graceland avec sa famille, y compris son grand-père, Elvis Presley, son arrière-grand-mère Gladys Presley, son arrière-grand-père, Vernon Presley et son arrière-arrière-grand-mère, Minnie Mae Presley,” le déclaration lue.

La mort de l’homme de 27 ans a été un choc pour sa famille, dévastant sa mère et sa sœur, l’actrice Riley Keough. Cette dernière a partagé de nombreuses photos et une déclaration d’amour sur les réseaux sociaux pour son frère, en commençant par dire: «les matins sont les plus durs».

«J’oublie que tu es parti. Je ne peux pas pleurer à cause de la peur de ne jamais m’arrêter. Une douleur qui est nouvelle pour moi. Toi. Il n’y a pas de mots pour toi. Angel est le plus proche auquel je puisse penser. Lumière pure . Petit frère. Meilleur ami. Homme sauvage. Intellectuel. Témoin de ma vie. Âme jumelle. Protecteur. Trop sensible pour ce monde difficile », a écrit Keough dans son message. «J’espère que vous me donnez la force d’endurer le trou géant que vous avez laissé dans mon cœur. J’espère que vous me donnez la force de manger. J’espère que vous êtes bercé par l’amour. J’espère que vous ressentez mon amour. J’espère que vous ressentez Dieu. Tu es Dieu. Je n’arrive pas à croire que tu m’as quitté. Pas toi gentil Ben Ben. Tout le monde sauf toi. Je suppose que c’est un vrai chagrin.

Keough a passé la majeure partie de sa vie à essayer de rester hors de l’ombre de son célèbre grand-père et des autres membres de sa famille. Ses difficultés avec la drogue et l’alcool découleraient de la «pression» de son héritage familial. Les amis du défunt jeune musicien se sont davantage concentrés sur sa bonne nature et les moments amusants après son décès.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.