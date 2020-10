The Curse of Bly Manor a surpris les fans avec ses nombreux clins d’œil à différentes références de la culture populaire et d’autres titres d’horreur… en particulier son prédécesseur, The Curse of Hill House. Mais en plus, dans ses neuf chapitres son créateur, Mike Flanagan, n’a pas manqué l’occasion de rendre hommage à d’autres classiques du genre.

Il ne faut pas oublier, en outre, que Flanagan a créé en 2019 Doctor Sleep, une suite de The Shining. Il n’est donc pas surprenant que son nouvel ouvrage fasse référence en soirée au livre éponyme de Stephen King.

Dans le premier épisode de The Curse of Bly Manor, intitulé The Best of Places, la protagoniste, Dani, est montrée quittant une auberge où elle vivait depuis six mois. Lors de l’emballage, une apparition fantomatique avec des lunettes peut être vue dans le reflet du miroir.

Bien que le spectre capte toute l’attention de la séquence, il est possible que beaucoup aient remarqué le petit détail sur la porte de Dani, qui porte le numéro 217. Ce chiffre fait référence à la tristement célèbre chambre d’hôtel Overlook de The Shining où plusieurs apparitions ont eu lieu . Cependant, la référence ne sera pas reconnaissable pour ceux qui n’ont vu que le film, car Stanley Kubrick a changé le nombre de 217 à 237.

Le cinéaste a effectué le changement à la demande du Timberline Lodge, l’hôtel utilisé pour enregistrer les plans extérieurs de l’hôtel Overlook. La direction craignait que les gens ne veuillent plus rester dans la chambre 217, alors Kubrick a créé le numéro fictif 237.