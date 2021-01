Dimanche matin, les fans de football se sont réveillés et ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de regarder les trois matchs restants du week-end Wild Card. Beaucoup l’ont fait en se rappelant que le 10 janvier marquait également l’anniversaire de l’une des plus grandes pièces de théâtre de l’histoire de la NFL. “The Catch” a eu lieu il y a 39 ans et a propulsé les 49ers de San Francisco à la première apparition du Super Bowl dans l’histoire de la franchise.

Le jeu a eu lieu lors du match de championnat NFC entre les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco le 10 janvier 1982. Traînant 27-21, le quart-arrière du Hall of Fame, Joe Montana, a guidé son équipe sur le terrain et mis en place un troisième et trois de la ligne de six mètres. Montana a reculé à moins d’une minute de la fin, a roulé sur le côté droit du terrain, a simulé un défenseur, puis a lancé une passe de touché au receveur large Dwight Clark pour leur deuxième score du match. Le jeu et le point supplémentaire qui s’ensuivit donnèrent l’avantage aux 49ers tandis qu’un échappé des Cowboys assurait la victoire. “The Catch” est devenu un moment emblématique de l’histoire de la NFL.

Avant le touché victorieux, les 49ers et les Cowboys ont échangé leurs leaders lors d’un match éliminatoire acharné. Clark a marqué un touché au deuxième quart pour donner à l’équipe une avance de 14-10, mais les Cowboys sont revenus et ont pris le contrôle. Bien que Clark et Montana se soient à nouveau connectés au moment le plus important.

Les 49ers ont affronté les Bengals de Cincinnati au Super Bowl XVI. Clark a eu quatre réceptions pour 45 verges pendant le match tandis que Montana a marqué deux touchés au total. Les 49ers ont remporté 26-21, remportant le premier des cinq trophées Lombardi de l’histoire de la franchise.

Choix de 10e ronde, Clark a passé toute sa carrière de neuf ans avec les 49ers et est devenu une figure emblématique de l’histoire de l’équipe. Il s’est associé avec Montana pour “The Catch” et a ensuite remporté les honneurs Pro Bowl et All-Pro en 1982. Il a remporté un autre Super Bowl avec les 49ers en 1984, captant six passes pour 77 verges lors d’une victoire sur les Dolphins de Miami. Clark a finalement pris sa retraite de la NFL après la saison 1987, et l’équipe l’a honoré en retirant son maillot en 1988.

Après sa retraite, Clark est resté avec les 49ers et a travaillé comme cadre au front office. Il est resté avec l’équipe jusqu’en 1998, date à laquelle il a quitté pour devenir le directeur général des Cleveland Browns de l’époque de l’expansion. Il est resté à ce poste jusqu’en 2001.

Clark a stupéfié le monde du sport en 2017 lorsqu’il a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de SLA. Il a déclaré à l’époque que de multiples commotions cérébrales pouvaient avoir contribué à son diagnostic. Clark est décédé le 4 juin 2018, à l’âge de 61 ans. Les 49ers ont honoré sa mémoire en octobre 2018 en dévoilant une statue de «The Catch» à l’extérieur du Levi’s Stadium.