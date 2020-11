Les pilotes de Formule 1 ont participé au Grand Prix de Bahreïn dimanche, cherchant une occasion de battre Lewis Hamilton jusqu’à la ligne d’arrivée. Cependant, la journée de Romain Grosjean a pris fin tôt après un incident effrayant. Sa voiture de F1 s’est écrasée après une collision presque fatale avec un autre véhicule dans le premier tour, entraînant une explosion de feu. Grosjean était en quelque sorte capable de s’extirper du cockpit.

L’accident s’est produit lorsque la voiture de Grosjean a percuté la barricade la tête la première à 137 mi / h. Il s’est divisé en deux puis s’est enflammé. Le conducteur est resté dans les flammes pendant 32 secondes avant que l’équipe de sécurité ne puisse le retirer. Une fois qu’il s’est dégagé de la voiture en feu, il a couru vers le véhicule d’urgence pendant que l’équipage continuait d’essayer d’éteindre l’incendie. Le personnel l’a finalement emmené à l’hôpital des forces de défense de Bahreïn.

Quel cauchemard! Formule 1: Romain Grosjean sort d’un accident à grande vitesse alors qu’une voiture déchirée en deux et prend feu au GP de Bahreïn 32 secondes, Grosjean est resté dans le feu. pic.twitter.com/CSueyJt5hk – Rusyaidi (@ mrusyaidi1997) 29 novembre 2020

Selon l’équipe Haas F1, Grosjean s’est échappé de l’accident et des flammes relativement indemnes. Il avait des brûlures mineures aux mains et aux chevilles. Outre ces blessures, l’équipe Haas a déclaré que le pilote de F1 allait bien. Il l’a confirmé plus tard avec une vidéo publiée sur son compte Instagram.

“Je voulais juste dire que je vais bien, enfin, plutôt bien,” dit Grosjean depuis son lit d’hôpital. “Merci pour tous les messages. Je n’étais pas pour le halo il y a quelques années, mais je pense que c’est la meilleure chose que nous ayons apportée à la Formule 1, et sans elle, je ne pourrais pas vous parler aujourd’hui.” Il a ensuite agité ses mains fortement bandées et a dit qu’il espérait pouvoir bientôt envoyer des messages aux fans et leur faire savoir comment se déroulait son rétablissement.

Hamilton, vainqueur du GP de Bahreïn et champion en titre de F1, s’est également adressé à Twitter pour exprimer son soulagement à propos de son camarade de pilotage. “Je suis tellement reconnaissant que Romain soit en sécurité. Wow … le risque que nous prenons n’est pas une blague, pour ceux d’entre vous qui oublient que nous mettons notre vie en jeu pour ce sport et pour ce que nous aimons faire. Merci. à la FIA pour les progrès massifs que nous avons faits pour que Romain s’en éloigne en toute sécurité », a-t-il tweeté dimanche.

Suite à l’incident effrayant, Grosjean restera à l’hôpital pendant la nuit pour subir un traitement pour les brûlures au dos de ses mains. On se demande s’il remettra sa voiture de F1 à temps pour le Grand Prix de Sakhir le week-end prochain. Cependant, le directeur de l’équipe Gunther Steiner a déclaré qu’il était convaincu que Grosjean le voudrait s’il était “suffisamment en forme”.