Deux athlètes de renom ont récemment uni leurs forces pour un «week-end des mecs» en Caroline du Nord. Le pilote de NASCAR Ricky Stenhouse Jr. a accueilli le champion des CrossFit Games à huit reprises (quatre individuels, quatre équipes) Rich Froning. Ils se sont entraînés ensemble, ont pris un café et ont passé du temps sur le circuit.

CrossFit Mayhem, la salle de sport de Froning, a créé la vidéo des coulisses et l’a publiée mercredi. Le clip a commencé avec Froning et son groupe d’amis arrivant au gymnase personnalisé de Stenhouse, le Slide Job Ranch. Ils ont pris part à plusieurs entraînements comportant plusieurs mouvements différents, tels que des coups de wall ball et des redressements assis GHD. Cependant, ce n’était que le début du week-end étant donné que Froning and co. passaient le week-end à camper au Charlotte Motor Speedway.

Les activités se sont poursuivies avec un voyage de groupe sur une piste locale de Go Kart, le GoPro Motorplex. Stenhouse a montré ses talents de pilote en “faisant une course” et en séparant deux de ses concurrents. Il a utilisé l’élan pour construire une avance et plus tard taquiné les hommes au sujet de ses mouvements.

Le week-end s’est terminé par une matinée à un service religieux, puis un voyage à Charlotte Motor Speedway pour le Bank of America Roval 400. Froning et ses amis se sont assis dans la boîte de luxe pendant l’événement à participation limitée tandis que Stenhouse a pris part à la course. Il a commencé 38e au classement général et s’est frayé un chemin vers une 17e place.

Ce week-end de mec n’était pas la première fois que Stenhouse montrait sa fascination pour le sport du CrossFit. En 2017, il s’est rendu à Madison, dans le Wisconsin, avec sa petite amie de l’époque, Danica Patrick. Les deux ont fait une visite privée avec le directeur des Jeux CrossFit, Dave Castro, et ont eu un aperçu de certains des événements proposés aux athlètes. Stenhouse et Patrick ont ​​également testé leurs compétences athlétiques sur le parcours d’obstacles sur mesure. Ils ont escaladé un mur de corde de chargement, ont sauté de rondins en rondins et se sont balancés sur des cordes.

De plus, Stenhouse a déclaré qu’il avait déjà travaillé avec Froning avant les grandes courses. Ils ont passé du temps ensemble avant qu’il ne prenne le volant du n ° 47 au Kentucky et à Bristol, Tennessee. Stenhouse a déclaré qu’il craignait d’avoir les bras fatigués avant les deux événements, mais il a bien performé et s’est classé parmi les cinq premiers à Bristol.

La forme physique est essentielle pour les conducteurs de NASCAR en raison du stress sur leur corps, et plusieurs adoptent des approches différentes pour rester en pleine forme. Stenhouse, en particulier, a construit une salle de sport à domicile remplie d’équipements coûteux CrossFit. Il a des rameurs, un vélo d’assaut, des anneaux de gymnastique et plusieurs autres articles nécessaires.