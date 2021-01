O

Une des plus brillantes stars de la technologie du Royaume-Uni a déclaré aujourd’hui qu’elle envisageait sérieusement d’abandonner sa cotation à la Bourse de Londres et de transférer ses actions aux États-Unis parce que les investisseurs britanniques n’avaient pas une compréhension suffisante de la technologie.

Le PDG et président de Blue Prism, Jason Kingdon, a déclaré que sa société d’IA de 1,3 milliard de livres pourrait valoir deux à cinq fois plus si elle était cotée aux États-Unis, et que le cours de son action serait beaucoup moins volatil, avec un volume d’actions plus important et plus d’investisseurs pour les y détenir.

Il parlait après que les actions de Blue Prism se soient effondrées de 25% à la suite d’une mise à jour commerciale selon plusieurs analystes, montrant une performance louable.

«Je dois dire», a déclaré Kingdon, «la réaction d’aujourd’hui prouve simplement de quoi je parle. Nous avons annoncé une cinquième année consécutive de croissance supérieure à 40%, nous avons lancé neuf produits sur le marché l’année dernière, et c’est la réaction que nous obtenons. »

Blue Prism est un pionnier dans le monde de la soi-disant automatisation des processus robotiques – où les travailleurs de robot prennent en charge des tâches administratives ennuyeuses.

Elle vend son logiciel d’automatisation dans 170 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 141 millions de livres sterling en 2020 avec une forte amélioration de la génération de trésorerie au cours du second semestre. Les clients vont d’eBay et Siemens à John Lewis.

La vente des actions d’aujourd’hui semble être due au fait que le marché a été déçu par les prévisions de Blue Prism pour l’année à venir. Un large éventail d’attentes s’était constitué depuis que la société avait suspendu ses prévisions au printemps dernier en raison de l’incertitude de Covid-19.

Un autre facteur affectant les actions semble être une réévaluation de la façon dont son nouveau vérificateur, Grant Thornton, comptabilise ses revenus de licence par rapport à son ancien vérificateur BDO.

Kingdon a déclaré: «C’est une question très technique, mais les gens devraient être en mesure de juger que c’est juste quelque chose dont les comptables doivent s’inquiéter. Ce qui compte vraiment, c’est l’argent liquide, la façon dont les licences sont payées. »

Il a ajouté: «Et c’est ce que nous n’obtenons pas [in the UK]. Cette capacité de pouvoir regarder une entreprise de technologie et juger une bonne d’une mauvaise. »

Dans certaines entreprises technologiques dont les performances sont largement mesurées par la croissance de leurs revenus, les dirigeants ont été tentés d’augmenter les revenus en poussant à travers des marges plus faibles ou même des produits déficitaires, mais ce n’était pas le cas avec Blue Prism.

Kingdon a souligné que 95 à 98% des licences pour ses produits ne provenaient pas de marges et de services faibles.

Il a déclaré que le montant des investissements technologiques au Royaume-Uni signifiait que trop peu d’actions d’entreprises étaient achetées et vendues, contrairement aux États-Unis. Ce manque de liquidité conduit à des mouvements de prix sauvages alors que les vendeurs ont du mal à trouver des acheteurs et vice versa: «Londres est un marché peu négocié, où chaque réaction est exagérée», a déclaré Kingdon.

Blue Prism a coté ses actions sur le marché AIM junior de la Bourse de Londres plutôt que sur la bourse principale et il a admis que cela pourrait être un facteur du manque d’attrait généralisé du groupe.

Un passage sur le marché principal de Londres n’était «pas au-delà des possibilités», ainsi qu’un passage aux États-Unis ou une forme de double cotation.

Il a dit: «Je pense [the authorities] doivent répondre à la question du volume et doivent aborder la manière dont le trading est géré sur ce marché restreint. »

Kingdon est un visage de premier plan de la communauté des entrepreneurs technologiques de Londres et ses paroles choqueront ceux de la ville qui souhaitent encourager davantage d’entreprises axées sur la technologie à flotter ici.

Le détaillant de cartes-cadeaux en ligne Moonpig a annoncé des plans pour un flotteur à Londres cette semaine, et d’autres tels que Deliveroo et Darktrace devraient suivre.

«Je suis impliqué dans des start-ups technologiques émergentes à Londres et dans ses environs depuis de nombreuses années», a déclaré Kingdon.

«Il y a eu une période où les marchés publics britanniques semblaient pouvoir jouer un rôle mais… [now] il est difficile de trouver les spécialités sur le marché pour obtenir le soutien.

«Cela dit, les anciennes règles s’appliquent: si vous êtes une opération mondiale, vous allez directement aux États-Unis.»

Il a reconnu que le marché londonien avait aidé Blue Prism à bâtir une industrie pour l’automatisation des processus robotiques dans les premières années de l’entreprise.

«Cela a joué un rôle, mais il y a des choses dont les gens doivent s’inquiéter dans tout ça. Ils doivent penser à l’image de Londres. Il suffit de faire face aux questions structurelles. »

«Comparaisons dollar pour dollar entre notre évaluation et nos [peers] montrent qu’ils sont à 2 à 5 fois multiples de nous. Les investisseurs ici ne nous comprennent tout simplement pas et c’est un marché moins négocié. Il y a un manque de compréhension des entreprises technologiques. »

en relation

Kingdon est mathématicien et informaticien et a cofondé plusieurs sociétés d’IA. Il a été l’un des fondateurs de l’Intelligent Systems Lab de l’University College de Londres et a créé et dirigé Searchspace, qui a été le pionnier de l’utilisation de l’IA pour détecter le blanchiment d’argent et les délits d’initiés dans les sociétés financières.

Le gouvernement britannique s’est engagé à encourager davantage d’entreprises technologiques à faire flotter des actions à Londres et est en train de revoir les règles applicables aux sociétés cotées ici pour permettre aux fondateurs de conserver une «action en or» bloquant les prises de contrôle indésirables.

La nouvelle de la frustration d’un acteur britannique aussi prestigieux est susceptible d’alarmer une administration dans l’espoir que les flotteurs technologiques aideront la Grande-Bretagne à se remettre du Brexit.