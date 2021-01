M

Les inisters doivent discuter lundi d’un resserrement supplémentaire des restrictions de voyage au milieu des informations selon lesquelles les personnes arrivant dans le pays pourraient être obligées de mettre en quarantaine dans les hôtels.

Vendredi, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse que le Royaume-Uni pourrait avoir besoin de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour protéger ses frontières contre les nouvelles variantes de Covid-19.

Les restrictions actuelles de la Grande-Bretagne interdisent la plupart des voyages internationaux, tandis que les nouvelles règles introduites plus tôt en janvier exigent un test de coronavirus négatif avant le départ pour la plupart des personnes qui arrivent, ainsi qu’une période de quarantaine.

Le gouvernement envisage d’obliger les voyageurs à passer cette période de quarantaine de 10 jours dans un hôtel pour lequel ils devraient payer, afin de faire appliquer les règles de quarantaine, a déclaré samedi la BBC.

Cette décision intervient au milieu des critiques selon lesquelles la politique de quarantaine actuelle de la Grande-Bretagne n’est pas correctement appliquée, et intervient au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’émergence de nouvelles variantes de Covid-19 plus infectieuses.

Des règles frontalières plus strictes seraient un nouveau coup dur pour les secteurs de l’aviation et du voyage, déjà soumis à une forte pression financière Les restrictions Covid-19 qui sont en place depuis environ 10 mois, qui ont vu leurs revenus chuter.

En Angleterre, l’exigence de quarantaine de 10 jours peut être réduite si le voyageur a un test Covid-19 négatif après cinq jours, tandis que l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont tous des règles légèrement différentes.

Cela vient après que des scientifiques ont averti vendredi que la variante de coronavirus mutant qui a émergé dans le sud de l’Angleterre pourrait être plus mortelle que la souche d’origine.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré que s’il y avait encore “beaucoup d’incertitude” autour des données, il était “préoccupant” qu’en plus de se propager plus rapidement, la souche mutante pourrait également entraîner plus de décès.

Il a également déclaré lors d’une conférence de presse n ° 10 qu’il existait des preuves que les variantes de coronavirus apparues en Afrique du Sud et au Brésil pourraient être moins sensibles aux vaccins Covid-19 approuvés que les souches d’origine.

«Nous savons moins à quel point ils sont plus transmissibles. Nous sommes plus préoccupés par le fait qu’ils présentent certaines caractéristiques qui pourraient (les rendre) moins sensibles aux vaccins.

“Ils sont certainement plus préoccupants que celui du Royaume-Uni pour le moment, et nous devons continuer à l’examiner et à l’étudier très attentivement.”

Il a souligné que les preuves restaient incertaines et qu’il n’y avait aucun signe que les variantes sud-africaines ou brésiliennes avaient des “avantages de transmission” par rapport à celles du Royaume-Uni et ne devraient donc pas se répandre plus rapidement ou “prendre le relais”.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait précédemment révélé avoir suggéré que le variant de coronavirus identifié pour la première fois en Afrique du Sud pourrait réduire de moitié l’efficacité des vaccins.

«Si nous vaccinions la population et que vous obteniez une nouvelle variante qui échappait au vaccin, alors nous serions de retour à la case départ», a-t-il déclaré lors d’un briefing en ligne aux dirigeants de l’industrie du voyage.

Les derniers chiffres du gouvernement ont montré que 1 401 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 vendredi, portant le total britannique à 95 981.