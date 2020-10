Le président Donald Trump aurait voulu déchirer sa chemise habillée pour révéler un t-shirt Superman lorsqu’il a quitté le Walter Reed Medical Center lundi soir, après un week-end de traitements pour les symptômes du coronavirus, ont déclaré des sources au New York Times. Le plan n’a finalement pas eu lieu, car Trump est simplement passé de l’hôpital à l’hélicoptère qui l’a conduit à la Maison Blanche à la place. Pourtant, le rapport a établi plusieurs comparaisons sur Twitter avec une scène célèbre du film de 1971 Willy Wonka et la chocolaterie.

Lors d’un appel téléphonique de l’hôpital, Trump a déclaré qu’il voulait sortir de l’hôpital avec un air délibérément fragile avant de déchirer sa chemise pour afficher le logo Superman. Il n’a pas fini par faire ça, mais il a quand même fait une arrivée dramatique à la Maison Blanche. Après avoir quitté l’hélicoptère Marine One, Trump a gravi les marches du balcon de la Maison Blanche au lieu de franchir la porte d’entrée et a arraché son masque avant de saluer. Quelques instants plus tard, la campagne Trump a transformé la scène en un clip vidéo prêt à être partagé sur Twitter.

L’idée de chemise proposée par Superman a été comparée à la célèbre scène de Willy Wonka. Lorsque Gene Wilder est présenté pour la première fois, il avait l’air frêle et portait une canne alors qu’il se dirigeait vers les enfants qui ont trouvé le ticket d’or. Il laisse ensuite tomber la canne et fait un saut périlleux pour révéler qu’il n’est pas vraiment un vieil homme. Même avant que le rapport de samedi ne fasse surface, certains ont comparé les actions de Trump lundi à la scène.

Apparemment, Trump voulait quitter Walter Reed la semaine dernière avec un petit spectacle et “paraître fragile au début … mais sous sa chemise boutonnée, il porterait un T-shirt Superman, qu’il porterait …[rip] ouvert…” Il a fait le tour de Willy Wonka. https://t.co/LbyO5JowXD pic.twitter.com/ysLFfzYKLR – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 11 octobre 2020

Samedi soir, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a publié une autre mise à jour sur la santé de Trump, affirmant qu’il ne risquait plus de transmettre le virus. Dix jours après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, Trump est “sans fièvre depuis plus de 24 heures et tous les symptômes se sont améliorés”, a écrit Conley. «En outre, des tests séquentiels tout au long de sa maladie ont démontré une diminution des charges virales qui sont corrélées à l’augmentation des temps de seuil de cycle, ainsi qu’une diminution de l’ARNm subgénomique désormais indétectable. Cependant, Conley n’a pas dit si Trump avait encore été testé négatif pour le virus.

J’aurais aimé que Trump ait essayé le Willy Wonka où il est sorti de la chocolaterie pour saluer tout le monde très lentement et faiblement avec une canne et la canne s’est coincée dans les pavés alors il est tombé mais il fait un saut périlleux et les gens applaudissent sauf que Trump ne le fait pas. t se lever et les gens applaudissent. https://t.co/GgFNOPDAuc – Tom Arnold (@TomArnold) 11 octobre 2020

Dans Willy Wonka, l’idée de Gene Wilder était de marcher avec une boiterie et une canne, puis de faire un saut périlleux pendant que tout le monde applaudissait parce qu’il savait qu’à partir de ce moment-là, personne ne saurait s’il mentait ou disait la vérité. Trump voulait faire quelque chose de similaire. Je ne peux pas inventer cette merde. pic.twitter.com/bcm5HXymeb – Carol * Demand Change * (@RealCarolJones) 11 octobre 2020

