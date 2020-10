Si vous préférez acheter des jeux PlayStation plus anciens sur le Web ou sur mobile, vous ne pourrez peut-être pas le faire plus longtemps. Sony a informé les développeurs qu’il prévoyait de réorganiser sa vitrine numérique pour ces versions plus tard ce mois-ci, en supprimant les options des utilisateurs pour acheter des jeux et des DLC sortis initialement sur PS3, PSP et Vita à partir d’un appareil mobile ou d’un PC, rapporte Planète Vita.

À compter du 19 octobre, la boutique en ligne PlayStation supprimera cette option, selon Planète Vita et la mise à jour de l’application mobile sera disponible le 28 octobre. Les utilisateurs seront toujours autorisés à effectuer de nouveaux achats pour les anciens titres PlayStation, mais ils devront les acheter directement à partir des consoles de jeu PS3, PSP, Vita ou PS4. Cependant, il est important de noter que cela ne s’applique qu’aux nouveaux achats et que tous les achats précédents pour les anciens titres PlayStation et le contenu téléchargeable resteront accessibles via votre compte PlayStation.

Sony supprimerait également la possibilité de télécharger des applications, des thèmes et des avatars pour PS4 sur le Web et sur mobile, mais ils peuvent toujours être téléchargés sur la console. La fonction de liste de souhaits du PlayStation Store est également interrompue, de sorte que tous les éléments de liste de souhaits que vous avez dessus seront supprimés de votre compte.

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.