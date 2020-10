À la lumière de la nouvelle que le président Donald Trump a été testé positif au COVID-19 après le premier débat présidentiel, des protocoles de sécurité supplémentaires ont été mis en place lors du débat vice-présidentiel entre le vice-président Mike Pence et la sénatrice californienne Kamala Harris. L’un de ces protocoles comprenait la mise en place de barrières en plexiglas entre Pence et Harris. Cependant, comme l’a rapporté le New York Times, ces barrières n’étaient probablement pas du tout efficaces.

Comme l’a noté la publication, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié lundi des directives indiquant qu’à l’intérieur, le virus peut être transporté en altitude par des aérosols (ou de minuscules gouttelettes) de plus de six pieds. Linsey Marr, professeur d’ingénierie environnementale à Virginia Tech, a ri en voyant la mise en place de l’étape du débat. Elle a dit: “C’est absurde. Mais ceux-ci sont encore plus petits et moins adéquats que ce que j’imaginais.” D’autres, y compris Ellie Murray, épidémiologiste à l’Université de Boston, ont déclaré que les barrières auraient été efficaces si les deux étaient assis plus près l’un de l’autre (Harris et Pence étaient assis à plus de 12 pieds l’un de l’autre pendant l’événement). Murray a déclaré: “Ces barrières en plexiglas ne seront vraiment efficaces que si le vice-président ou Kamala Harris se crache dessus”.

La décision de mettre en place une barrière en plexiglas a d’abord été critiquée par l’équipe de Pence, car ils ne pensaient pas qu’il était médicalement nécessaire de l’incorporer. Katie Miller, un porte-parole de Pence, a même déclaré: «Si le sénateur Harris veut utiliser une forteresse autour d’elle, allez-y. En réponse à cette critique, Sabrina Singh, porte-parole d’Harris, a déclaré à CNN: “Le sénateur Harris participera au débat, respectant les protections que la Cleveland Clinic a mises en place pour promouvoir la sécurité de tous. Si la guerre de l’administration Trump contre masks est maintenant devenu une guerre contre les boucliers de sécurité, qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles leur réponse COVID est un échec. ” Bien qu’ils aient exprimé des inquiétudes au sujet de la barrière, l’équipe de Pence a finalement accepté de mettre les barrières en plexiglas en place.

Comme mentionné précédemment, ces derniers protocoles de sécurité interviennent après que Trump et la Première Dame Melania Trump aient été testés positifs pour le COVID-19 quelques jours seulement après le premier débat présidentiel. Depuis que le président a annoncé son diagnostic tôt vendredi matin, plusieurs autres membres de son entourage ont été testés positifs, notamment l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’assistant personnel de Trump Nicholas Luna et l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany. Mardi, Pence a été testé négatif pour la maladie.