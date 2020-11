B

Le plus ancien brasseur de ritain, Shepherd Neame, a averti que de nombreux pubs du centre-ville «pourraient fermer pour de bon» car il a signalé une perte avant impôts.

Le brasseur, qui possède et exploite 319 pubs à Londres et dans le sud-est, a enregistré une perte avant impôts de 2,9 millions de livres sterling pour l’année se terminant le 27 juin, contre 11,4 millions de livres sterling l’année précédente.

Il a déclaré que la perte était le résultat des premières fermetures de verrouillage mises en œuvre en mars, car elle “s’est bien échangée jusqu’à l’épidémie de Covid-19”, voyant le bénéfice sous-jacent avant impôt augmenter d’environ 6% au cours des huit premiers mois de l’exercice. à février.

Le brasseur a vu son chiffre d’affaires pour l’année tomber à 123,6 millions de livres sterling, contre 145,8 millions de livres sterling.

La société a déclaré que le nouveau verrouillage – qui devrait durer du jeudi au 2 décembre – signifie que le secteur est confronté à un «hiver difficile».

Il a déclaré que “le nouveau verrouillage à partir du 5 novembre sera à nouveau extrêmement perturbateur et aura un impact négatif sur les performances”, et a averti qu’il n’est pas sûr que le verrouillage se termine le 2 décembre comme prévu.

“On ne sait toujours pas quand les échanges pourraient reprendre, apportant de l’incertitude sur la période importante de Noël”, a-t-il déclaré.

Mais la société a déclaré que son modèle commercial – un mélange de brasseries, de pubs et d’hôtels dans des villes, des banlieues et des communautés – “s’est avéré extrêmement résilient” après le verrouillage – avec des échanges en hausse pendant l’été.

Il a souligné une stratégie de rétablissement axée sur les pubs communautaires et suburbains, car les emplacements du centre-ville «pourraient fermer pour de bon».

Le brasseur a déclaré: «Notre stratégie de base est inchangée, à savoir se concentrer sur nos forces en tant que brasseur et exploitant de pub au cœur de Kent, de Londres et du sud-est.

«Notre solide base d’actifs en pleine propriété a été un facteur essentiel pour nous permettre de surmonter cette tempête et demeure la clé pour avoir un bilan solide.

“Le marché de l’hôtellerie évoluera rapidement en raison du COVID-19. Il est probable que de nombreux points de vente secondaires ou du centre-ville fermeront définitivement. Dans ce contexte, bon nombre de nos pubs pourraient en bénéficier, en particulier les pubs de banlieue et communautaires qui constituent le noyau base de notre domaine. ”

Il a appelé le gouvernement à un soutien continu, déclarant: << Nous continuerons de plaider en faveur d'une réduction de la fiscalité globale sur le secteur, comme une prolongation des taux de congé pour les entreprises et une baisse des taux d'accise sur la bière conformément à ceux d'autres pays, et des taux différentiels de TVA sur la nourriture et l'hébergement pour aider à relancer l'économie des visiteurs ".

Le directeur général Jonathan Neame a déclaré: «Ce fut la période la plus difficile que nous ayons jamais vécue dans l’industrie hôtelière.

«Les échanges pendant les mois d’été étaient encourageants, soulignant la force de notre offre et le désir constant des gens de sortir et de socialiser dans un environnement sûr avec leur famille et leurs amis.

«Nous avons travaillé dur pour générer des flux de trésorerie positifs au cours du nouvel exercice et disposer de liquidités suffisantes dans un avenir prévisible. Nous nous félicitons du soutien continu de la chancelière, mais le secteur fait face à un hiver très difficile alors que nous retournons au verrouillage avec de nouvelles incertitudes. “

L’analyste Douglas Jack de Peel Hunt a déclaré que les pertes étaient «globalement conformes» aux attentes, et a souligné que la dette nette sous-jacente de la société avait chuté de 6% au cours des quatre derniers mois.

Il a déclaré: «Nous ajustons nos prévisions 2021 pour le dernier verrouillage national et laissons les prévisions 2022 inchangées.

“La valeur liquidative est de 1 294 pence / action.”