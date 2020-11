Le plus délicieux pour Lizbeth Rodríguez! a été beaucoup gâté | Instagram

L’attente est terminée Lizbeth Rodriguez Et c’est qu’hier a conclu l’émission de télé-réalité à laquelle elle a participé aux côtés de Celia Lora et d’autres célébrités et personnalités Internet, dans l’une de ses dernières vidéos, elle apparaît en train de profiter d’un délicieux bain moussant.

Pendant 10 jours, Lizbeth Rodríguez a vécu avec Celia Lora, la Divasa, Lonrot, Dama G et Víctor González, dans cette émission de télé-réalité, ils ont dû faire des rituels et tout ce qui concernait l’ésotérique.

Dans le résumé qu’ils ont partagé sur le compte officiel de Barak, l’expérience a montré précisément Lizbeth Rodriguez Dans une petite partie de la vidéo où il a subi une possession, heureusement il a été immédiatement aidé par un professionnel et bien que nous n’ayons pas fini de voir ce qui s’est passé, il semble qu’ils ont réussi à l’aider.

Probablement pour cette raison lors de la finition “Barak l’expérience“et excitée de revenir à la vie en ville (elle était dans une cabane vivant avec ces célébrités pendant 10 jours), elle a immédiatement décidé de subir un nettoyage, probablement dans les prochains jours nous verrons une vidéo de ce qui s’y passait.

Quelque chose qui a également attiré l’attention de la youtubeuse, c’est qu’elle a finalement réussi à se chouchouter comme elle le mérite, et c’est qu’elle a décidé de prendre un bain moussant chaud et peut-être de supprimer toutes les énergies négatives qu’elle a acquises dans l’émission de téléréalité en raison du fait d’effectuer des rituels. et jouer au tableau Ouija.

Des amis après un enfermement infernal et méritaient un bain moussant », a-t-il commenté dans la vidéo.

C’est peut-être l’un des projets les plus intenses qui sont ceux qui Lizbeth Rodriguez Elle a participé, notamment en raison des émotions fortes que non seulement elle, mais aussi une partie des membres ont ressenties, avant de commencer l’émission de téléréalité, elle a commenté que quelque chose de similaire n’avait pas été fait dans le monde, dans ce commentaire Celia Lora a également accepté lorsque initialement promu sur son compte Instagram.

Quelque chose que nous avons également réalisé, c’est que Lizbeth Rodríguez a immédiatement fraternisé avec ses colocataires, en particulier avec la mannequin mexicaine, femme d’affaires et célébrité Internet Celia Lora, à plusieurs reprises nous les avons vues partager des photos et des vidéos ensemble et envoyer des commentaires. aussi tendre que possible.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il n’est pas très compliqué de savoir que la personnalité à la fois de Celia Lora et de Lizbeth Rodríguez les attirerait immédiatement, notamment pour former un lien ensemble, car grâce au fait que ce sont des personnes ouvertes à tout type d’amitié et à leur personnalité, on pourrait dire que ils sont dans une certaine mesure similaires.

Je fais ce qu’ils sont tout à fait d’accord, c’est qu’ils adorent les séances photo, même si Lizbeth Rodriguez Elle n’est pas officiellement un mannequin et peut-être pas aussi professionnelle que cela, car elle a été payée pour apparaître sur les couvertures de magazines aussi souvent que Celia Lora l’a été, ses photos sont tout aussi artistiques et impressionnantes que celles de la Modèle mexicain.

Ce ne serait pas une surprise qu’une fois ce programme officiellement terminé (car ils pourraient continuer à faire des promotions), les nouveaux amis aient prévu de faire un projet ensemble ou de collaborer à l’avenir car la clinique entre eux est spectaculaire.

À plusieurs reprises pour Lizbeth Rodriguez Dans la critique pour sa profession parce qu’il est connu pour dénoncer les infidèles, c’est ainsi que son nom a commencé à être mieux connu à Badabun, il l’a fait en recherchant des informations via ses appareils mobiles dont nous parlons de ses téléphones.

Un couple avec qui il a eu assez de problèmes depuis le début de l’année était celui composé de Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza, bien qu’apparemment ce “procès” dure depuis quelques mois, ces trois noms continueront sûrement à s’associer et seront également liés à la mot controversé.

Lire aussi: Très extrême! Kimberly Loaiza semble méconnaissable sur Instagram