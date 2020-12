Après des mois d’attente, Mulán fera partie du catalogue Disney Plus officiellement et sans frais supplémentaires. Cela a attiré une nouvelle vague d’intérêt autour du film. Des curieux qui veulent voir si les rumeurs sur la gravité – ou la qualité – de l’intrigue sont vraies, aux fans de longue date qui sont intéressés – inquiets? – par des changements dans l’histoire classique. Le film est à nouveau au centre de l’attention mondiale.

L’un des détails qui a le plus attiré l’attention dans la nouvelle version du film d’animation bien-aimé de 1998, a été – en plus de Mulan elle-même – le changement des personnages secondaires. Surtout le fait que le méchant et puissant méchant Shan Yu a été remplacé par un personnage nommé Bori Khan, joué par l’acteur Jason Scott Lee.

La grande question est de savoir s’il était nécessaire de remplacer un méchant plutôt que de l’argent, par un autre qui n’a en fait que peu à voir avec l’original. Cependant, la décision favorise le rythme du scénario et la manière dont l’interprétation Mulan de Caro réfléchit sur le bien et le mal. Nous expliquons pourquoi.

Un phénix de haut vol et une femme au combat

L’adaptation de Mulan a été partiellement inspirée du classique animé de 98. Il a pris quelques éléments du poème original et les a modifiés pour créer un drame d’action avec des connotations comiques. Comme toujours, à la hauteur des grands films de l’usine Mickey Mouse.

Au contraire, la version live action est beaucoup plus adulte, similaire à la légende chinoise classique et comprend toutes sortes de détails se référant au contexte et à l’époque dans laquelle le guerrier mythique aurait pu vivre. L’un d’eux est le type de méchant que Bori Khan incarne, un stratège militaire qui organise une attaque bien organisée et calculée dans les moindres détails. Et qu’il a toute l’apparence d’être invincible sauf pour un détail: le fait que ses adversaires auront entre leurs rangs une femme aux capacités extraordinaires nommée Mulán.

Réalisé par Niki Caro, Mulán 2020 reste fidèle à la prémisse originale de Disney. Yifei Liu dirige un casting de chinois comme Mulan, une jeune guerrière qui se déguise en homme et prend la place de son père dans l’armée impériale. Pendant ce temps, le guerrier de Rouran, Bori Khan, envisage de venger la mort de son père avec l’aide d’une sorcière nommée Xianniang (Gong Li).

Un rival à égaler

La nouvelle version de Mulan présente immédiatement Bori Khan et indique clairement qu’en plus d’un homme tordu, il est un grand chef militaire. C’est un méchant réaliste, basé sur les chefs militaires de l’époque, qui a également ce qui semble être une capacité naturelle de leadership. Alors que dans le film de 1998, Shan Yu est apparu dans une poignée de scènes, Bori Kahn est dangereux car il incarne une menace imminente. Difficile à gérer et cela permet à l’armée de l’Empereur d’avoir besoin d’une aide supplémentaire. Tout ce que je peux obtenir … même un guerrier mythique aux cheveux longs et fluides.

Comme tant d’éléments du film, la motivation de Bori Khan est également basée sur les idéaux chinois: son combat repose principalement sur son intention d’honorer l’héritage et l’honneur de son nom et de sa famille. Le détail offre une tridimensionnalité instantanée au personnage, bien qu’il n’y ait pas assez de temps à l’écran et que le scénario ne soit pas intéressé à le faire, à se plonger dans son origine ou les raisons qui le placent à l’avant-garde d’une violente confrontation. En réalité, Ce méchant est le parfait complet pour The Emperor (joué par Jet Li), parce que les deux représentent le bien et le mal analysés par expérience. Les uns comme les autres, ils incarnent les raisons pour lesquelles Mulan décide de révéler son secret et de se battre au milieu d’un affrontement dans lequel il a tout à perdre.