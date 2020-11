C

Dans tout le pays, le groupe d’agences immobilières en difficulté derrière Bairstow Eves et Hamptons International, a révélé aujourd’hui qu’il était dans la mire de son rival Connells.

Il a déclaré que l’approche préliminaire du propriétaire de l’agence londonienne Barnard Marcus évaluait la société à 250 pence par action, soit 82 millions de livres sterling.

La décision de Connells a incité Countrywide à reporter une réunion des actionnaires pour approuver une levée de fonds de 90 millions de livres sterling soutenue par le groupe de capital-investissement Alchemy.

Countrywide, qui est le plus grand groupe d’agences immobilières du Royaume-Uni, a révélé le mois dernier qu’il était à un «point d’inflexion critique» et qu’il avait un besoin urgent de recapitalisation pour réduire sa dette nette et réduire son exposition à ses prêteurs.

Son projet de placement d’actions au prix de 135 pence aurait donné à Alchemy entre 50% et 67% du groupe. Countrywide a également organisé des pourparlers de fusion plus tôt cette année avec LSL Property Services, qui possède des marques telles que Marsh & Parsons et Your Move.

La société possède 850 succursales au Royaume-Uni, avec ses services couvrant également les hypothèques, le transfert de propriété et l’arpentage.

Il a déclaré: «L’approche est à un stade précoce et Connells a indiqué que toute offre est conditionnelle, entre autres, à l’achèvement de la vérification préalable de confirmation et à la recommandation du conseil d’administration de Countrywide.