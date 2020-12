T

Le pilote de chasse à la retraite Chuck Yeager, qui est devenu la première personne à franchir le mur du son et a été immortalisé dans The Right Stuff, est décédé à l’âge de 97 ans.

Son épouse, Victoria Yeager, a annoncé mardi que le brigadier général à la retraite de l’US Air Force était décédé la veille.

“Une vie incroyable bien vécue, le plus grand pilote d’Amérique, et un héritage de force, d’aventure et de patriotisme resteront à jamais dans les mémoires”, a-t-elle déclaré sur son compte Twitter.

L’as de chasse de la Seconde Guerre mondiale est devenu surtout connu pour ses exploits en tant que pilote d’essai qui ont ouvert la voie à des missions spatiales réussies. En 1947, il a poussé un avion-fusée Bell X-1 en forme de balle au-delà de 660 mph pour briser le mur du son. Yeager a surnommé l’avion «Glamorous Glennis» en hommage à sa femme décédée en 1990.

Yeager, de Virginie-Occidentale, a volé pendant plus de 60 ans, y compris le pilotage d’un X-15 à près de 1000 mph en octobre 2002 à 79 ans.

Ses exploits ont été racontés dans le livre de Tom Wolfe, The Right Stuff, et dans le film de 1983 qu’il a inspiré.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que la mort de Yeager était «une perte énorme pour notre nation».

(

Photo de 1962 de l’US Air Force montrant Chuck Yeager à Edwards Air Force Base en Californie, où il commandait l’école de pilote d’essai

/ USAF / . via .)

«Gen. L’esprit pionnier et innovant de Yeager a fait évoluer les capacités de l’Amérique dans le ciel et a propulsé les rêves de notre nation vers l’ère des avions et l’ère spatiale », a-t-il déclaré.

“Il a dit:” Vous ne vous concentrez pas sur les risques. Vous vous concentrez sur les résultats. Aucun risque n’est trop grand pour empêcher le travail nécessaire de se faire “, a ajouté M. Bridenstine.

«À l’ère des héros médiatiques, il est la vraie affaire», a déclaré l’historien de la base aérienne d’Edwards Jim Young en août 2006 lors du dévoilement d’une statue en bronze de Yeager.

Yeager s’est enrôlé dans l’Army Air Corps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1941. Il a regretté plus tard que son manque de formation universitaire l’empêchait de devenir astronaute.

Il a commencé comme mécanicien aéronautique et, malgré le mal de l’air lors de son premier vol en avion, s’est inscrit à un programme qui permettait aux hommes enrôlés de devenir pilotes.

Yeager a abattu 13 avions allemands lors de 64 missions pendant la Seconde Guerre mondiale, dont cinq en une seule mission. Il a été abattu une fois au-dessus de la France sous contrôle allemand mais s’est échappé avec l’aide de partisans français.

Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu pilote d’essai à partir de la base aérienne Wright-Patterson à Dayton, Ohio.

Parmi les vols qu’il a effectués après avoir franchi le mur du son, il y en avait un le 12 décembre 1953, lorsqu’il a piloté un X-1A à un record de plus de 1 600 mph. Il a dit qu’il s’était réveillé à l’aube ce jour-là et était allé chasser, ensachant une oie avant son vol. Cette nuit-là, a-t-il dit, sa famille a mangé l’oie pour le dîner.

Il est retourné au combat pendant la guerre du Vietnam, effectuant plusieurs missions par mois dans le bimoteur B-57 Canberras effectuant des bombardements et des mitraillages au sud du Vietnam.

Yeager a également commandé des escadrons et des escadrons de chasse de la Force aérienne, ainsi que l’École de pilotage de recherche aérospatiale pour les astronautes militaires.

en relation

Yeager a reçu la Silver Star, la Distinguished Flying Cross, la Bronze Star, la Air Medal et le Purple Heart. Le président Harry S. Truman lui a décerné le trophée de l’air Collier en décembre 1948 pour avoir franchi le mur du son. Il a également reçu la Médaille présidentielle de la liberté en 1985.

«Vivre jusqu’à une vieillesse mûre n’est pas une fin en soi. L’astuce consiste à profiter des années qui restent», a déclaré Yeager dans ses mémoires, «Yeager: An Autobiography».

“Je n’ai pas encore tout fait, mais au moment où j’aurai fini, je n’aurai pas manqué grand chose”, écrit-il. «Si je fonce (crash) demain, ce ne sera pas avec un froncement de sourcils sur mon visage. J’ai eu une balle.