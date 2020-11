UNE

«Erreur technique» signifiait que la Thaïlande avait déclaré à tort qu’elle avait saisi pour près d’un milliard de dollars de cétmaïne dans un entrepôt.

Le ministre de la Justice Somsak Thepsuthin a révélé mardi que la substance était en fait du phosphate trisodique, un composé couramment utilisé comme agent de nettoyage.

Des agents du Bureau de l’Organe de contrôle des stupéfiants (ONCB) ont saisi 475 sacs d’une substance granuleuse blanche lors d’un raid dans un entrepôt de la province de Chachoengsao, dans le centre-sud de la Thaïlande, le 12 novembre.

Le raid a été ordonné après que l’ONCB ait reçu une information de Taiwan selon laquelle M. Somsak avait un «lien indéniable» avec la kétamine.

Selon un rapport de The Nation, le secrétaire général de l’ONCB, Wichai Chaimongkhol, a déclaré aux journalistes après le buste: «Les drogues sont la plus grande quantité jamais saisie en Thaïlande, avec [an] valeur estimée [of] 28,7 milliards de bahts (950 millions de dollars; 710 millions de livres sterling) sur la base du prix de détail. »

Les échantillons prélevés dans les sacs sont devenus violets, ce qui a conduit les autorités à déclarer que la Thaïlande avait réussi à saisir 11,5 tonnes de kétamine – le plus grand transport de drogue jamais effectué par le pays.

(

Près de 11,5 tonnes de poudre blanche d’un entrepôt local

/ Bureau de l’Organe de contrôle des stupéfiants)

Mais selon le Bangok Post, la confusion s’est produite lorsque des tests préliminaires virent au violet en présence de chlorhydrate de kétamine réagissant également au phosphate trisodique.

Mardi, M. Somsal a déclaré lors d’un point de presse qu’une «erreur technique» dans les essais sur le terrain avait conduit à la fausse déclaration.

“C’était un malentendu que notre agence doit accepter”, a déclaré M. Somsak aux journalistes.

en relation

Il a ajouté: «Peu importe, nous avons admis l’erreur, et il se peut qu’elle ne soit pas corrigée à court terme.»

M. Somsak a déclaré qu’il acceptait toutes les critiques après avoir été interrogé si la bévue pouvait affecter la crédibilité du ministère de la Justice et de l’ONCB.