Une vieille photographie a déclenché la nostalgie des utilisateurs sur Twitter après qu’Edgar Vivar a partagé une image montrant le célèbre interprète de “Don Ramón”, un personnage célèbre de la série télévisée comique “El Chavo del 8” interpreté par Ramon Valdes.

Son vrai nom est Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo mais tout le monde le connaît sous le nom de “Don Ramón” en raison du personnage populaire qu’il a joué dans le programme “Chavo del 8”.

Edgar Vivar il était l’un de ses plus proches collaborateurs dans la sitcom et il se souvient maintenant de l’inoubliable avec une grande affection “Monsieur Ramon“.

Une image dans laquelle il apparaît vers 1951 montre un très jeune et beau Ramón Valdés, ce qui lui apporterait sûrement un grand succès auprès des femmes.

Déjà dans cette image, l’acteur et le comédien se sont aventurés dans la télévision avec d’autres rôles mineurs mais c’était sans doute jusqu’à la première de l’émission en 1973, “Chavo del 8”, où il acquit sa grande renommée.

Le cliché dans lequel apparaît Don Ramón, peut être vu en noir et blanc, il avait environ 28 ans et faisait partie de la dynastie Valdés, composée de quatre frères, tous dédiés à la comédie. Germán Valdés (Tin tan), Manuel “Le fou “Valdés et Antonio mieux connu sous le nom de “El Ratón Valdés”.

“Moncho”, “Monchito” ..

La série télévisée “Chavo del 8” créée et jouée par Roberto Gómez Bolaños lui-même était chargée de catapulter la carrière de Ramón Valdés à la télévision.

Vivar, qui était également un élément central de l’émission la plus acclamée à la télévision, a joué les personnages de «M. Belly». Il est jusqu’à aujourd’hui, l’un des survivants de la célèbre distribution, en plus de certains de ses autres compagnons tels que Florinda Meza, Carlos Villagrán et María Antonieta de las Nieves, pour citer quelques-uns des principaux membres de la distribution mémorable du programme de comédie.

Il faut se rappeler que “Don Ramón” incarnait la vie d’un homme célibataire, au chômage et constamment persécuté par “La Bruja del 71”, (Angelines Fernández) qui l’appelait avec les fameux surnoms de “Moncho”, “Monchito”, “Muñeco “,” Rorro “,” Galán “,” Papucho “.

Il était le père de “La Chilindrina”, un personnage joué par María Antonieta de las Nieves, constamment maltraité par “Doña Florinda” à cause des singeries de “Chavo” et “Quico”.

C’est comme ça qu’il a commencé à agir

Originaire de Mexico, Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo est né le 2 septembre 1923. Il a grandi dans une famille modeste et nombreuse qui a ensuite déménagé à Ciudad Juárez à l’âge de deux ans.

Ses premiers débuts d’acteur ont lieu en 1949 avec un petit rôle dans le film “Calabacitas tendre” (1949) auquel il participe avec son frère Germán Valdés, qui l’initie à l’environnement artistique.

Il a obtenu des rôles supplémentaires et des rôles de soutien, en plus de participer à des films pendant l’âge d’or du cinéma mexicain.

C’est en 1968 qu’il a commencé à exploiter son talent entre les mains de Roberto Gómez Bolaños, des projets tels que “Los supergenios de la mesaquare” (1968), “Chespirito” (1970) et “El Chapulín Colorado” (1973) et “El Chavo del 8 “(1971) où Valdés gagnera une renommée internationale pour son interprétation du personnage de Don Ramón.

Après avoir quitté “Chavo del 8” en 1979, Ramón Valdés a également participé avec Carlos Villagrán au programme vénézuélien Federrico et en 1987 à “Ah what Kiko!”.

Valdés avait une forte dépendance au tabac, qui a fini par causer de graves problèmes de santé qui ont fini par se suicider à cause du cancer de l’estomac dont il souffrait. Il est finalement parti à 64 ans après un combat incessant contre cette condition.

Actuellement, il n’y a plus de survivants des frères Valdés, Germán a été le premier à partir en 1973, suivi de Ramón en 1988, Manuel “El Loco” jusqu’en 2020 et le dernier qui est resté en vie jusqu’à aujourd’hui était Antonio, lui-même que ce 6 janvier il partit à l’âge de 91 ans, mettant fin à la dynastie des comédiens.