Le plus terrifiant! Camila Sodi a fait peur à tout le monde avec son costume | Instagram

Peut-être l’un des costumes les plus terrifiants qui a été partagé hier sur les réseaux sociaux pour la journée du Halloween C’était celle de Camila Sodi, non seulement à cause du fait de faire peur en paraissant imprudente et «monstrueuse» comme le faisaient des millions de personnes, mais plutôt parce qu’elle se réfère à une triste réalité dont des millions de personnes sont formées.

L’actrice et mannequin a décidé de nous effrayer par la dure réalité sur laquelle beaucoup d’entre nous sommes d’accord aujourd’hui, et c’est que malgré le fait que son costume soit assez simple, cela a vraiment un impact sur la distance.

Pour la description simple que vous avez utilisée Camila sodi Dans son récit, il suffisait de nous identifier immédiatement, même si la vérité est que c’était quelque chose d’assez comique pour le fait de mentionner quelque chose de brut et de réel de la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui.

La terreur de quand ils vous disent: vous êtes ce que vous mangez », la description grossière de Camila Sodi.

Le drôle de costume de Camila sodi consistait à porter des vêtements assez décontractés, des lunettes noires et une casquette, ce qui est intéressant dans sa tenue supplémentaire est qu’il porte une sorte de «tablier» avec une tranche géante de pizza au pepperoni, montrant qu’il ne mange que de la «malbouffe» aussi que des millions de Mexicains et de personnes dans le monde.

“Vous êtes ce que vous mangez” à de nombreuses reprises, affecte ceux d’entre nous qui ont tendance à mal manger, sans prendre soin de notre santé, même si l’humour mexicain est toujours de faire sourire les autres avec ce déguisement ingénieux, nous sommes sûrs de commencer à rire de nous-mêmes .

Le 31 octobre, des millions de personnes à travers le monde ont célébré Halloween, en utilisant des costumes terrifiants voire émouvants, certains faisant référence aux inspirations de leurs plus grands héros ou se souvenant simplement d’une anecdote qu’ils ont vue dans une émission de télévision, un film ou une série.

Comme Camila sodi sa tante, l’actrice, femme d’affaires, mannequin et chanteuse Thalía a décidé de partager cette année un costume plutôt divertissant et très comique, elle a pour sa part fait référence au film Ace Ventura avec l’acteur américain Jim Carrey, le tout pour lancer une photographie du couverture du film montrant sa carte de visite.

Il ne fait aucun doute que l’humour vient de la famille, ce sur quoi Camila Sodi et sa tante Thalía sont d’accord, c’est qu’ils portent de grandes personnalités, qui cliquent immédiatement avec ceux qu’ils connaissent, ils sont si gentils que même les voir ensemble Il est extrêmement divertissant pour sa bonne humeur et sa camaraderie.

La photographie animée que vous avez décidé de partager Camila sodi Avec ses abonnés, il l’a partagée exclusivement dans ses histoires via Instagram, car elles éliminent 24 heures après avoir été publiées, mais grâce au compte Show News, il était possible de télécharger ladite photo, afin que vous puissiez la voir et en profiter à chaque fois. J’aime ça.

Depuis quelque temps, Camila Sodi est devenue une tendance dans les réseaux sociaux, en raison des personnages avec lesquels elle a participé aux dernières séries et projets télévisés, l’un d’entre eux “Rubí” et le second “False identity”.

Bien qu’elle soit populaire depuis des années, cela ne fait pas quelques mois à ce jour que ses performances ont été plus plébiscitées par le public, malgré le fait qu’elle n’est pas le modèle typique, l’actrice et la femme voluptueuse, elle est extrêmement coquette et ses traits délicats e les enfants le rendent extrêmement «appétissant» pour des millions d’utilisateurs qui connaissent chacun de leurs projets.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Camila Sodi est la mère de deux enfants et a l’air si enviable que beaucoup d’entre nous aimeraient savoir quel est le secret pour le maintenir, en plus de faire de l’exercice et d’une bonne alimentation, ce que tout le monde finit évidemment par faire, peut-être qu’il y a quelque chose de plus Ou que penses-tu.

