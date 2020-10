L’application d’apprentissage des langues Duolingo lance ce qu’elle dit être le premier podcast bilingue sur la vraie criminalité au monde conçu pour les personnes qui apprennent l’espagnol. El Gran Robo Argentino (Le grand braquage argentin) raconte l’histoire du braquage en 2006 d’une banque Banco Rio à Buenos Aires, où cinq hommes ont volé une fortune de 20 millions de dollars.

C’est un drame assez fascinant; sans trop en dire, les voleurs sont devenus des héros folkloriques en Argentine et le braquage a fait l’objet d’un film – El Robo del Siglo – en Argentine plus tôt cette année. Pour en savoir plus, lisez le grand récit de Josh Dean sur l’histoire dans GQ (mais évidemment, les alertes de spoiler).

Le podcast Duolingo sera une saison sérialisée du podcast espagnol Duolingo, qui s’adresse aux apprenants espagnols et compte 39 millions de téléchargements uniques, a déclaré la société. La saison de six épisodes comprend des entretiens avec de vraies personnes qui faisaient partie du cambriolage, y compris des journalistes, des enquêteurs et même l’un des voleurs de banque. Les épisodes seront racontés par l’animatrice de podcast et journaliste Martina Castro.

Duolingo a lancé son podcast espagnol en 2017. El Gran Robo Argentino marque sa neuvième saison et sa première présentée dans un format sérialisé. En plus de son podcast espagnol pour anglophones, Duolingo propose un podcast français pour les anglophones et un podcast anglais pour les hispanophones.

Pour les épisodes de podcast en espagnol, des locuteurs natifs racontent des histoires en espagnol facile à comprendre aux côtés de la narration en anglais de Castro. La structure bilingue, qui alterne entre l’espagnol et l’anglais, permet aux anglophones de suivre l’histoire sans se perdre. Duolingo travaille avec chaque conteur, les aidant à parler plus lentement qu’ils ne le feraient normalement, et le vocabulaire de chaque épisode est cartographié de manière à répondre au Cadre européen commun de référence (CECR) – la norme internationale pour mesurer les compétences linguistiques – pour un locuteur. d’espagnol de niveau intermédiaire.

El Gran Robo Argentina est lancé aujourd’hui, où que vous trouviez vos podcasts.