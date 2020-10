Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Les médecins se sont tournés vers l’art pour partager leurs inquiétudes face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur les enfants.

Une quarantaine de pédiatres ont co-écrit un poème et l’ont interprété sur vidéo pour raconter le «désespoir» qu’ils ressentaient alors que les inquiétudes grandissaient quant au manque de protection des jeunes piégés à la maison.

Il intervient en tant que commissaire à l’enfance Anne Longfield, dans un rapport majeur aujourd’hui [tues], a averti que la pandémie avait aggravé les inégalités existantes et a appelé à une «feuille de route» pour «lutter contre la montée de la vulnérabilité des enfants».

Les médecins des enfants, y compris la star de Strictly Come Dancing, le Dr Ranj Singh, ont déclaré qu’ils étaient «fatigués d’être un« héros »» en parlant des enfants qu’ils ne pouvaient pas voir et de ceux dont «la voix n’est pas connue».

Leur pièce, créée ce soir à la Royal Society of Medicine [Tuesday 29], est une réponse à un poème, Dear Key Workers, qui a été écrit et interprété par 80 enfants avec la poète Laura Mucha en avril.

Le Dr Najette Ayadi O’Donnell, qui a initié la réponse des médecins avec Mme Mucha, a déclaré que cela était devenu le «déclencheur d’un débat plus large sur les enfants» et le «manque de voix de l’enfant dans la première pandémie».

Les médecins savent que les enfants sont devenus plus malades parce que leurs parents ont tardé à demander de l’aide médicale et ont été plus exposés à la violence domestique et à la maltraitance «cachée» des enfants pendant le confinement.

Le Dr Ayadi O’Donnell a déclaré: «Tant de choses sont sorties de ce poème d’un point de vue cathartique. Cela nous a permis d’être beaucoup plus disposés à crier un peu plus fort sur les enfants.

«Cela nous a permis d’être honnête à propos de notre rôle et de la pression que nous avons ressentie, ainsi que de l’impuissance que nous avons ressentie – qu’au milieu de tout cela, la vie des enfants a été littéralement suspendue. Ils ne sont pas allés à l’école pendant quatre à cinq mois.

«L’école est un facteur incroyablement protecteur pour les enfants. C’est une façon de voir qu’ils ont de la nourriture dans le ventre, de voir quels vêtements ils portent, leur santé émotionnelle ainsi que leur éducation et leur apprentissage.

Le Dr Ayadi O’Donnell a ajouté: «Je suis inquiet pour l’hiver. Nous avions d’énormes inégalités avant même d’entrer dans la pandémie. Maintenant, plus d’enfants et de familles ont accès aux banques alimentaires.

«Nous devons investir dans les enfants. Si nous ne faisons pas les choses correctement, nous allons faire face aux conséquences de cette pandémie pendant beaucoup plus longtemps.

«Il y avait un terrain d’entente sur le fait que nous craignions la direction de la santé des enfants. Ils ont estimé qu’il n’y avait aucune plate-forme pour eux d’exprimer émotionnellement ce qu’ils ressentaient. Cela a beaucoup ressorti dans le poème.

Mme Mucha a déclaré que les médecins avaient tiré profit de l’utilisation de l’art pour exprimer l’impact personnel de la pandémie. «Il y avait des larmes», dit-elle. «Je pense que c’était aussi important pour eux que pour les enfants qu’ils essayaient de défendre.

«Beaucoup de médecins étaient tellement habitués à être à l’épreuve des balles. Cela leur a presque donné la permission… d’entrer en contact avec leurs émotions. Il y a une ligne: «J’essaie de faire vivre les enfants, mais parfois je ne peux pas vaincre la mort.

«C’était cette idée que lorsque les gens meurent, les médecins souffrent. Cela leur coûte. Cela reste avec eux. J’ai entendu une histoire dans laquelle les médecins se souviennent très bien, presque à la manière du SSPT, de décès survenus il y a des années et des années.

«Il y a toujours des enfants qui sont cachés à la maison. Les médecins ont toujours un travail stressant. C’est juste amplifié en ce moment.

Selon le rapport du commissaire à l’enfance, 2,2 millions d’enfants vulnérables vivaient dans des situations à risque à la maison en Angleterre avant le coronavirus. Il dit que les besoins des enfants doivent passer en premier dans un deuxième verrouillage.

