Il faut reconnaître que la décision d’inclure un poème classique dans l’épisode “The Tyger and the Lamb” (1×03) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020) a été quelque peu inattendu. Même si ce n’est pas la première fois que les scénaristes de cette franchise sur l’apocalypse zombie la plus célèbre à la télévision mettent une composition poétique dans un chapitre: rappelez-vous que, dans “Burning in Water, Drowning in Flame” (3×05), épisode De Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, de 2015), il y a des scènes effrayantes avec un homme récitant avec insistance un autre poème tout en étant picoré par un corbeau.

“The Tyger” est peut-être le poème le plus célèbre de l’écrivain britannique William Blake

Si le nom du chapitre fait déjà référence à un recueil de poèmes que Charles Bukowski a publié en 1974, l’ouvrage spécifique que récite le pauvre Phil McCarthy (Rocky McMurray) est «Antigonish», une composition gothique que l’Américain Hughes Mearns a écrite vers 1899. Et , dans World Beyond, le personnage de Silas Plaskett (Hal Cumpston) prend une page illustrée du sol qu’Iris Bennet (Aliyah Royale) a laissé tomber et dans laquelle il a écrit Le tigre, l’un des poèmes que le britannique William Blake (1757-1827) a compilés dans Songs of Experience (1794) parmi vingt-cinq autres et, peut-être, le plus célèbre de l’écrivain.

AMC

Puis, au milieu de l’épisode, on entend ses paroles dans la voix off d’Iris, accompagnant le montage complexe d’une scène tendue. Et, pour ceux qui aiment Les X-Files (Chris Carter, depuis 1993), il est absolument impossible qu’ils ne se souviennent pas à ce moment du chapitre “Fearful Symmetry” (2×18) de la série télévisée influente à propos des agents Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson). Entre autres raisons, parce que son histoire était un répit après les formidables événements que nous contemplons avec une stupéfaction absolue dans le diptyque “Colony” (2×16) et “End Game” (2×17).

Le titre de l’épisode “The Tyger and the Lamb” de TWD: World Beyond et celui de “Fearful Symmetry” de The X-Files sont dus au poème de William Blake

Les protagonistes enquêtent un cas étrange lié à des animaux de zoo dont une tigresse, et l’épisode doit son titre à la composition de William Blake: “Quelle main ou quel œil immortel / pourrait tracer votre redoutable symétrie?” Nous lisons dans la première strophe. Et, enfin, le poète insiste: «Quelle main ou quel œil immortel / a osé tracer votre redoutable symétrie? De la même manière, le nom de “Le Tyger et l’Agneau” a été pris de “El tigre”, dont l’avant-dernière strophe se lit comme suit: “Qui a fait l’agneau est qui vous a fait?” Et, en outre, le poème de Cantos de inocencia (1789) auquel cela est lié s’appelle «El cordero».

Renard

Selon le critique new-yorkais Alfred Kazin (1915-1998), récompensé en 1996 par le prix Truman Capote pour son travail analytique, «El tigre» est le poème le plus présent dans les anthologies littéraires de la langue anglaise. Ecrit en tétramètres trochaiques catalectiques, pour ceux qui connaissent le jargon lyrique, fait référence à “la dualité entre la beauté esthétique et la férocité primordiale”, et seulement vingt-huit exemplaires de celui-ci ont été distribués dans l’édition conjointe de Songs of Innocence and of Experience during the Life of William Blake. Et les mélodies originales qu’il a composées pour les poèmes ont été perdues à jamais.

Selon le critique Alfred Kazin, “El tigre” est le poème le plus présent dans les anthologies littéraires de la langue anglaise.

Pourtant, plus d’une dizaine de musiciens contemporains y ont mis de la musique ou y ont fait référence dans leurs propres compositions. De l’anglo-américaine Rebecca Clarke en 1933, en passant par le britannique Benjamin Britten en 1965, le groupe anglais Duran Duran en 1983 ou le groupe de musique électronique allemand Tangerine Dream en 1987, à Bob Dylan lui-même en 2012. On ne parle donc pas d’un poème inconnu dans le monde anglo-saxon Mais en ce qui concerne les hispanophones, une explication de la raison pour laquelle World Beyond et The X-Files partagent ces vers de William Blake n’était pas si mal.

L’article Le poème partagé par «The Walking Dead: World Beyond» et «The X-Files» a été publié dans Hypertext.