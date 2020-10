Bill Burr a accueilli SNL samedi soir, exposant son style de comédie aux téléspectateurs à la maison. Ses commentaires sur les femmes blanches et John Wayne ont suscité des conversations et en ont surpris certaines, mais ceux qui ont suivi Burr tout au long de sa carrière ont anticipé certaines des blagues. Ils ont même retweeté un peu sur l’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick comme preuve que Burr couvre régulièrement des sujets qui divisent.

Le morceau de l’émission spéciale Netflix de Burr, Paper Tiger, traite des réactions de Kaepernick qui se prend un genou pendant l’hymne national. Comme Burr en a parlé pendant la partie, l’ancien QB des 49ers a déclaré qu’il était à genoux pour protester contre la brutalité policière et l’inégalité raciale, mais la conversation est allée dans une direction différente. Les gens ont plutôt dit que Burr ne respectait pas les troupes. Le bit NSFW est disponible ci-dessous.

Tweet à nouveau depuis que Bill Burr a continué à être lui-même la nuit dernière. pic.twitter.com/C8JrxT0NVu – K 🎃 (@TheMavsQueen) 11 octobre 2020

Lorsque Kaepernick s’est initialement agenouillé, plusieurs fans et pairs ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec sa décision de le faire pendant l’hymne national. L’épouse de Matthew Stafford, Kelly, s’est opposée à Kaepernick à l’époque. Cependant, elle a depuis changé d’avis, au point qu’elle a publié des excuses sincères sur les réseaux sociaux.

“Quand Kaepernick s’est agenouillé pendant l’hymne national, j’avais des sentiments forts à ce sujet. Même quand il n’arrêtait pas de dire que cela n’avait rien à voir avec le drapeau ou l’armée, je n’ai pas écouté”, a écrit Kelly sur Instagram. “Je n’arrêtais pas de l’écouter ni de personne d’autre et j’ai laissé la rhétorique politique me persuader que le fait de s’agenouiller était irrespectueux envers nos militaires. Au cours des derniers mois, j’ai ouvert mes oreilles, mon esprit et mon cœur et cela m’a ouvert les yeux pour voir que j’avais tort et pour cela je suis désolé. ”

Burr a abordé de nombreuses réactions à Kaepernick lors de son émission spéciale Paper Tiger, mais ce n’était qu’une partie d’une longue liste de sujets discutant de sujets qui créent des arguments sur les médias sociaux. Il a des blagues sur la «grosse honte», les militaires et Michelle Obama. Les fans de sa comédie sont bien conscients de ces éléments, mais les réactions à son apparition sur SNL ont montré que certains téléspectateurs n’avaient pas de connaissance préalable de sa comédie.

Par exemple, Burr avait un segment sur la culture d’annulation (l’acte de honte publiquement les gens pour des commentaires offensants et d’essayer de les faire virer) et la réponse à une vieille interview de John Wayne dans Playboy. Le comédien a déclaré que les gens manquaient de chiffres pour annuler.

“Ils s’en prennent aux morts maintenant. Ils essaient d’annuler John Wayne”, a déclaré Burr. «C’est comme ‘Ouais mec, Dieu a fait ça il y a 40 ans.’ Ils sont tous en armes. Ils sont comme “Avez-vous entendu ce qu’il a dit dans cette interview dans Playboy en 1970? Peux-tu croire ça?” C’est comme ‘Ouais, il est né en 1907. C’est à ça que ressemblaient ces gens.’ “

Certains téléspectateurs ont répondu aux blagues en qualifiant Burr de “misogyne” tandis que d’autres ont dit qu’il avait “écrasé” son monologue. Bert Kreischer a posté des vidéos sur ses histoires Instagram de lui et de plusieurs autres comédiens regardant le monologue et riant à chaque commentaire sur le mouvement “Woke”, la masculinité toxique et plusieurs autres sujets.