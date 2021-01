Dimanche, la police du Capitole des États-Unis a annoncé la mort d’un officier en congé, quelques jours après l’émeute sur son lieu de travail. L’officier de 51 ans de la division du Sénat, Howard Liebengood, serait décédé le samedi 9 janvier. Sa cause de décès n’a pas été immédiatement révélée par son département, mais une déclaration ultérieure de l’Union de la police du Capitole a révélé qu’il était mort par suicide.

Liebengood faisait partie de la police du Capitole depuis avril 2005, selon une annonce du département. Il a défendu le Sénat américain et ses membres mercredi lorsque les partisans du président Donald Trump ont fait irruption dans le bâtiment et terrorisé les élus à l’intérieur. La seule autre déclaration de l’USCP disait: “Nos pensées et nos prières vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues. Nous demandons que la vie privée de sa famille et des autres officiers de l’USCP et de leurs familles soit respectée pendant cette période profondément difficile.”

Il a été confirmé que l’agent de police du Capitole Howard Liebengood est mort par suicide. Il faisait partie de ceux qui ont répondu à l’émeute du 6 janvier au Capitole. Cette déclaration est du syndicat de la police. pic.twitter.com/LMf0fVVmIs – Lindsay Watts (@LindsayAWatts) 10 janvier 2021

NOUVEAU: Le syndicat de la police du Capitole confirme que l’agent Howard Liebengood est décédé par suicide hier. Dans un communiqué, ils disent qu’il a répondu aux émeutes du mercredi. – Evan Lambert (@EvanLambertTV) 10 janvier 2021

Peu de temps après cette annonce, le Capitol Police Union a offert une déclaration plus longue au journaliste de Washington DC, Lindsay Watts. Elle a rapporté que le syndicat “a confirmé que l’officier de police du Capitole Howard Liebengood est mort par suicide” et qu’il était au bâtiment du Capitole mercredi. D’autres journalistes ont également vérifié les nouvelles de Capitol Hill.

Un autre journaliste de DC, John Bresnahan, a tweeté: “Un moral énorme [and] problème de santé mentale dans les rangs des officiers de l’USCP depuis l’attaque de mercredi contre le Capitole par les partisans de Trump. Nous entendons beaucoup de préoccupations de la part des agents et des collègues.

L’attaque du bâtiment du Capitole a tellement blessé un officier qu’il est décédé le lendemain soir également. Brian D. Sicknick est décédé jeudi soir. L’USCP a également noté que le ministère avait également perdu l’agent Eric Marshall plus tôt dans la semaine, lorsqu’il avait succombé à une bataille contre le cancer.

Ces pertes surviennent au milieu d’un examen minutieux du ministère pour son incapacité à défendre le bâtiment du Capitole américain contre les émeutiers mercredi. Venant directement du rassemblement de Trump à proximité, les assaillants ont piétiné des barricades, brisé des fenêtres et saccagé le bâtiment du Capitole. Ils ont saccagé des chambres, certains s’enfuient avec des documents potentiellement sensibles, et peu ont été arrêtés malgré les lourdes fortifications du bâtiment.

Les experts en sécurité ne savent pas comment l’USCP a permis qu’une telle violation se produise, étant donné son budget énorme et ses mesures généralement strictes. Des enquêtes sur la préparation et la réponse à cette attaque seraient en cours. Le décès de Liebengood n’a fait qu’amplifier ces appels.

“La police du Capitole des États-Unis vient d’annoncer la mort tragique de l’officier Howard Liebengood – pour lequel je pleure”, a tweeté le représentant du Minnesota Dean Phillips, un démocrate. “Nos officiers ont besoin de plus que de la gratitude. Ils ont besoin d’un leadership authentique et compétent et d’un soutien significatif, et j’appelle mes collègues à se joindre à moi pour l’exiger immédiatement.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en situation de crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.