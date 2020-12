Vendredi, la Première Dame Melania Trump a tweeté le “portrait officiel de Noël 2020” d’elle-même et du président Donald Trump à la Maison Blanche. Ils se tenaient côte à côte dans le grand escalier, tous deux vêtus de smokings noirs et blancs et souriant devant la caméra. Les Américains avaient beaucoup à dire sur la photo distinctive.

Les commentateurs ont déchiré la famille Trump sous leur nouvelle photo de Noël, beaucoup se demandant si elle avait été photoshoppée. Certains pensaient que Melania avait retiré cette image de Trump d’un événement différent ou avait autrement altéré l’image. Pendant ce temps, beaucoup ont remarqué que les couples portaient apparemment les mêmes costumes. Bien sûr, les commentateurs ont également fait de nombreuses références à la pandémie de coronavirus et à son impact sur les vacances de milliers de personnes cette année.

Joyeux Noël du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump. @realDonaldTrump et @FLOTUS sont vus le 10 décembre, dans leur portrait officiel de Noël 2020, sur le grand escalier de la Maison Blanche à Washington, DC (Photo officielle de la Maison Blanche par Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE – Melania Trump (@FLOTUS) 18 décembre 2020

Les commentateurs ont essayé de faire savoir à Trump et Melania que dans certains cas, ils pleureraient des êtres chers décédés du COVID-19 ce Noël, et ils ont blâmé la réponse virale de Trump. D’autres ont expliqué comment leurs rassemblements habituels et leurs projets de voyage étaient suspendus, malgré la rhétorique incohérente du président sur les méthodes de prévention des virus.

Il y avait aussi d’autres commentaires à faire – de nombreuses personnes ont fait référence aux informations selon lesquelles Melania aurait dit “f – Noël” à huis clos et ont fait des blagues sur l’état de leur mariage. Voici un aperçu de la réaction de Twitter au portrait officiel de Noël de Trumps.

Trump contre Truman

J’aime franchement la juxtaposition entre monsieur, “je ne prends aucune responsabilité”, et le portrait de Harry S Truman, “The Buck Stops Here”. Beau contraste entre aujourd’hui et un leadership compétent. – Rusty Katt (@rusty_katt) 20 décembre 2020

prevnext

Photoshoppé (suite)

La minute où j’ai vu cette photo, j’ai su qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Le corps sur la photo n’est pas aussi obèse que Trump. Mais j’ai pensé que quelqu’un avait mis sa tête sur le corps de quelqu’un d’autre. Les atouts sont si pathétiques. – Jeff Barnett (@ JeffBar54840954) 20 décembre 2020

Ils ont définitivement élargi ses mains. https://t.co/ERASvgTm9y – Keith Fitzgerald (@keithmfitz) 20 décembre 2020

prevnext

Normes de genre

hâte d’entendre les foxnews et ben shapiros avec leurs styles harry chauds prend la mode genrée https://t.co/LADUY6uWNU – Ewing (@Ewingweb) 20 décembre 2020

Qui le portait le mieux? Ici, nous avons POTUS & FLOTUS, maladroitement ils portaient tous les deux essentiellement le même smoking. Quel est votre vote, qui l’a porté le mieux? Mon vote porte sur Melania, elle porte ce smoking et Donny voudra peut-être parler un peu à son tailleur … https://t.co/8jOsTk1QpC – Jessica Rakowicz (@EconomistAnyone) 20 décembre 2020

Imaginez des évangéliques attrapant leurs fourches si Michelle Obama avait évoqué sur bande les vacances de “putain de Noël” et ensuite posé dans une photo de Noël à la Maison Blanche “dans un smoking d’HOMME défiant les rôles de genre traditionnels et se moquant des mariages chrétiens entre un homme et une femme!” ? pic.twitter.com/d4kkzzYioe – Mme Betty Bowers (@BettyBowers) 18 décembre 2020

prevnext