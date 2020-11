La première de Le faucon et le soldat de l’hiver Cela se produira jusqu’en 2021, cependant, les premiers détails juteux commencent à apparaître. Après avoir su que l’un des premiers personnages de l’univers cinématographique Marvel sera de retour, nous pouvons aujourd’hui avoir un premier regard sur le costume de Captain America qu’Anthony Mackie porterait.

La rumeur vient directement de Reddit, où l’utilisateur FewWatermelonlesson0 a fui un prototype supposé d’une figurine articulée de Boîte à jouets Disney.

Le costume est une fusion de Falcon avec Captain America. D’une part, nous avons l’étoile et les couleurs bleu et rouge qui distinguent le super-héros populaire du bouclier, d’autre part les bracelets peuvent être vus et les verres qui caractérisent Falcon.

Il est possible que ce soit une des variantes que nous verrons dans The Falcon and the Winter Soldier. Rappelons que Sam Wilson est choisi par Steve Rogers à la fin de Avengers: Fin de partie pour prendre le bouclier, puisqu’il est la personne la plus appropriée.

Le costume de Captain America collerait à la conception de la bande dessinée dans “ Le faucon et le soldat de l’hiver ”

Le premier teaser de The Falcon and the Winter Soldier offre un aperçu de Sam dans la tenue de Captain America. À en juger par ce que l’on peut voir en une fraction de seconde, il est probable que Marvel et Disney opteront pour une version plus attachée au costume que Sam utilise dans les bandes dessinées. La différence la plus notable dans ce teaser de Avengers: Endgame est la boucle en forme de V.

La figurine Disney Toybox présente cet élément sur la ceinture, ainsi que deux supports plus prononcés qui dépassent des épaules. Les couleurs ne seraient pas définitives, rappelez-vous qu’il s’agit d’un prototype et que le plus important est de définir les formes principales et la silhouette du personnage.

Il est important de mentionner que les jouets fuient souvent des informations sur ce que nous verrons plus tard dans une série ou un film. Un exemple récent est le Baron Zemo Funko qui a été publié sur Twitter il y a quelques jours et confirme le costume que portera Helmut Zemo, le méchant joué par Daniel Brühl.

The Falcon and The Winter Soldier sortira dans le courant de 2021. La série Disney Plus a cédé la place à WandaVision, qui sera en charge d’être la première série Marvel Studios à être diffusée exclusivement par le service de vidéo en streaming.

L’article Le possible costume de Captain America qu’Antony Mackie porterait dans “ Le faucon et le soldat de l’hiver ” est divulgué a été publié dans Hypertext.