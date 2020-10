La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a fait ses débuts sur Twitch ce soir pour jouer parmi nous et encourager les téléspectateurs à voter. Elle est également devenue très rapidement l’un des plus gros diffuseurs de la plate-forme: son flux a culminé à 435000 téléspectateurs au moment de son premier match, selon Twitch. (Le flux est toujours en cours au moment de la rédaction de cet article, mais il était passé à environ 350000 téléspectateurs après environ deux heures de lecture.)

Ce pic d’audience place sa diffusion parmi les 20 plus gros flux de tous les temps, selon le site de métriques tiers TwitchTracker, et bien plus si vous ne regardez que les diffusions de streamers individuels. Ninja détient le record pour un streamer individuel, avec plus de 600000 téléspectateurs lors d’un match Fortnite avec Drake en 2018. Les métriques de TwitchTracker suggèrent que le flux d’AOC pourrait dans le top 10 pour un individu en termes de nombre de téléspectateurs de pointe.

Les politiciens utilisent de plus en plus la technologie et les jeux pour faire passer leur message. La campagne Biden a fait ses débuts sur une île Animal Crossing la semaine dernière. L’année dernière, le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a rejoint Twitch pour atteindre «un public potentiellement favorable que nous ne toucherons peut-être pas autrement».

Le flux a atteint plus de 300 000 téléspectateurs avant même le début du premier match.

Le flux d’Ocasio-Cortez s’est rapidement réuni. Elle a tweeté lundi en demandant: “Quelqu’un veut-il jouer parmi nous avec moi sur Twitch pour obtenir le vote?” Les principaux streamers se sont rapidement inscrits – elle a fini par être rejointe par le représentant Ilhan Omar (D-MN), Pokimane, HasanAbi, Disguised Toast, DrLupo, et plus encore. Son flux avait même préparé des graphiques, qui, selon Ocasio-Cortez, provenaient de supporters qui ont commencé à faire de l’art après avoir tweeté.

Bien qu’elle n’ait qu’une expérience minimale parmi nous – Ocasio-Cortez a déclaré lundi qu’elle n’avait jamais joué auparavant, mais semblait s’être rafraîchie avant le flux – elle a bien fait lors de sa première diffusion. Elle a été choisie comme imposteur au premier tour et, avec un partenaire, a éliminé environ la moitié du terrain avant de se faire prendre. Omar a ensuite atteint les trois derniers matchs en tant qu’imposteur avant d’être éliminé par Ocasio-Cortez et Hasan.