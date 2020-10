Voici une scène étrange qui sort de la Grosse Pomme environ une semaine et qui change du jour du scrutin – des centaines de personnes se sont alignées autour des pâtés de maisons pour voter en personne à la première occasion.

Le premier jour du vote anticipé en personne a commencé samedi à New York … et BEAUCOUP de New-Yorkais étaient impatients de voter à l’ancienne – à savoir faire la queue pendant des heures par temps froid, juste pour voter et s’assurer qu’il a été adopté.

La bonne nouvelle … beaucoup d’entre eux (nous dirions la grande majorité) portent des masques faciaux et semblent se distancer du mieux qu’ils peuvent. La partie étrange … le simple fait de voir la foule d’organismes insistant pour voter en personne, alors que le vote par correspondance est une option plus facile et a en fait été encouragé.

Voici à quoi ressemble la ville fantôme anciennement connue sous le nom de New York le premier jour du vote anticipé de l’histoire. pic.twitter.com/u2w5pJzfag – Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) 24 octobre 2020 @NotHoodlum

C’est intéressant … le grand nombre de personnes qui semblent déterminées à exercer leur droit de cette manière – en particulier pendant une pandémie, et en particulier dans un endroit qui était autrefois l’épicentre de ladite pandémie. Dans notre esprit, cela parle de deux ou trois choses qui se passent.

Pour un, Président Trump a fait la guerre contre le vote par correspondance (et le vote en général) … semant constamment le doute sur la légitimité du processus, suggérant que la fraude électorale est endémique et détruit même la poste de l’intérieur, via un manque de financement et un nouveau Post Master General – qui a mis en œuvre une grande partie de ce que Trump exigeait.

Ils arrondissent et suppriment les boîtes aux lettres. Trump démantèle le bureau de poste pièce par pièce pour voler les élections pic.twitter.com/1DrrTU2evu – Devoir d’avertir 🔉 (@ duty2warn) 14 août 2020 @ duty2warn

Nous avons vu des rapports sur boîtes aux lettres arrachées hors du sol et les machines de tri mises à l’écart … sans parler des longs délais de livraison du courrier, les gens ont donc des raisons de s’inquiéter.

Quoi qu’il en soit, c’est formidable de voir des gens voter quoi qu’il arrive … et d’être relativement en sécurité à ce sujet. Le moment de vérité est sur nous.