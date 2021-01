je

n le panthéon des mascaras, peu règnent en maître.

Les lancements peuvent aller et venir, mais les rallonges de cils qui fonctionnent vraiment sont rares. Cela se traduit finalement par une immunité à l’hyperbole qui entoure bon nombre des débuts du royaume de la beauté.

Quand Victoria Beckham se rapproche de tout ce qui concerne la beauté, eh bien, c’est une toute autre histoire.

Depuis le lancement de sa marque de beauté propre en 2019 avec l’ex-directrice beauté d’Estée Launder, Sarah Creal, Victoria Beckham Beauty a produit des soins de la peau innovants (avec la science suprême Augustinus Bader, pas moins) et un maquillage si convoité (ses rouges à lèvres Posh fournissent le moue parfaite.) La seule chose qui manquait à son offre jusqu’à présent a bien sûr été le mascara, auquel la marque remédie avec le lancement de son premier mascara, Future Lash (26 £).

Avec une liste d’ingrédients à base de plantes étoilées qui comprend de la vitamine E et du beurre de karité pour nourrir et revitaliser les cils, de la niacinamide, qui aide à la production de kératine pour favoriser la croissance, et de la pro-vitamine B5 pour aider à prévenir la casse, Future Lash promet «des cils plus soyeux heures supplémentaires.”

(Future Lash / Victoria Beckham Beauty)

«J’étais fatigué que mon mascara soit incapable de suivre le rythme – toujours des taches, des écailles ou des cils endommagés», a déclaré Beckham dans un communiqué. «Le mascara parfait est quelque chose que j’ai dans la tête depuis le premier jour, et pour créer mon propre, je voulais réinventer ce dont j’avais besoin à partir de zéro. Nous l’avons cloué avec Future Lash. Une formule propre, avec des polymères à base de plantes, pour des cils ultra-noirs et flottants, et contrairement à tout ce que j’ai essayé.

Dans les propres essais de la marque, il a révélé que 100% des personnes étaient d’accord pour dire que leurs cils avaient l’air levés lors de l’application de Future Lash, tandis que 93% des personnes ont convenu que la formule ne maculait pas. La meilleure partie? VB Beauty a conçu un IRT (Instant Release Technology) exclusif activé par l’eau, ce qui signifie que le mascara est censé être 100% amovible avec de l’eau. Buh-bye, tampons de coton et démaquillant pour les yeux.

(Future Lash / Victoria Beckham Beauty)

Quels sont les résultats de Future Lash sur les cils de l’équipe Shopping? En tant que trio d’amoureux de l’allongement des cils, nous l’avons fait faire un essai routier pour voir par nous-mêmes de quoi il s’agissait.

Naomi May, rédactrice mode et beauté

Ma seule grâce salvatrice lors des verrouillages un, deux et maintenant trois a été le mascara. Alors que ma peau a hébergé des monticules de maskne et que mes cheveux sont devenus aussi cassants que possible, j’ai pris du réconfort dans le fait qu’au moins je peux rendre mes yeux écarquillés et éveillés (un vrai miracle avant votre énième Zoom de la semaine.)

En tant que quelqu’un (pardonnez-moi) qui a été légué avec des cils assez longs et flottants à la naissance, je suis une tarte au mascara totale et je n’ai jamais trop discerné mes baguettes ou mes formules, tout ce que je leur ai demandé, c’est qu’ils ne le fassent pas. t s’écaille et se répand sur mon visage parce que, vraiment, ce n’est jamais le look que nous recherchons. Cependant, après avoir été bouleversé par le fait que j’aimais les pots Lid Luster de VB Beauty et son hydratant d’amorçage cellulaire rajeunissant (qui m’ont également aidé dans ma quête pour avoir l’air plus virtuellement plus éveillé), j’avais de grandes attentes à l’égard de Future Lash.

Bien que la baguette soit plus fine que celle que j’opterais habituellement, après une seule secousse de la ligne des cils, mes cils semblaient naturellement étendus, comme eux, mais lors d’une très bonne journée. Je leur ai donné une autre agitation et, encore une fois, ils ont pris une nouvelle forme qui les faisait ressembler à une version véritablement plus sexy d’eux-mêmes. Bien que Future Lash ne donne pas de volume ou d’allongement, j’ai vraiment adoré l’extension naturelle et le flottement supplémentaire qu’il donnait à mes cils, qui ne ressemblaient pas du tout à du mascara. Je ressemblais juste à moi sans maquillage, mais mieux?

La meilleure partie de mon incursion Future Lash est venue à la fin d’une dure journée assise dans mon bureau de la WFH (bonjour, salon) alors qu’il suffisait d’un trait d’eau tiède dans la douche pour en retirer le moindre morceau. Tout ce qui réduit ma routine de soin du soir parfois interminable est un gagnant à mes yeux.

Ellie Davis, rédactrice en chef des achats

Dire que j’aime le mascara est l’euphémisme du siècle.

C’est mon produit d’île déserte sans lequel je ne pourrais pas quitter la maison. J’en ai essayé des centaines, voire des milliers et quand il y a un nouveau lancement, je suis le premier à le faire glisser sur mes cils. Après les palettes pigmentées Smoky Eye, les rouges à lèvres Posh et le Cell Rejuvenating Power Serum fabriqués avec le légendaire Augustinus Bader, j’avais de grands espoirs avec le mascara Future Lash, mais pour être honnête, j’ai été assez déçu.

Il n’y a rien de tel que la sensation de dévisser un tout nouveau produit, mais c’était assez décevant. La baguette est extrêmement fine (mais malgré cela, elle n’est pas fragile). La tête de brosse elle-même est incurvée, ce qui est efficace pour garantir que chaque dernier cil reçoive un peu d’amour pour le mascara, mais que peu de produit se produise.

Ce n’est pas une solution miracle. Plutôt l’inverse. Il faut pas mal de temps pour faire mousser le produit. C’est à la fois positif et négatif car vous contrôlez totalement la quantité appliquée. J’aime beaucoup le volume et beaucoup d’allongement, il m’a donc fallu un certain temps pour obtenir le résultat souhaité. Il est cependant extrêmement constructible. Il y a des grumeaux mais dans l’ensemble, il offre un bon effet allongeant et un volume d’apparence naturelle. Il reste également fermement fixé sur les cils tout au long de la journée mais se détache facilement avec une touche de démaquillant pour les yeux à base d’huile.

Pour conclure, c’est un excellent produit pour ceux qui optent pour une subtile touche de mascara et il est très difficile de se tromper. Mais après les derniers lancements dans le domaine du mascara – nous nous tournons vers vous Gucci, Hourglass et Charlotte Tilbury – ce produit n’est malheureusement pas à la hauteur.

Abha Shah, rédacteur de magasinage

Future Lashes semble prometteur, mais me feraient-ils paraître Posh? Telle était la question alors que je dégainais le nouveau mascara de Victoria Beckham de son emballage monochrome chic.

La brosse fine vous permet d’attraper chaque cil et de lui donner un bon coup – même les plus petits que vous manqueriez normalement dans les coins – et il y a un ascenseur subtil qui est agréable pour tous les jours, allant dans les magasins, obtenant -l’usure postérieure. C’est léger comme une plume et il n’y a aucune chance que cet effet de jambe d’araignée incrusté ne soit vraiment approprié pour Halloween.

Cependant, en tant que personne qui n’a pas eu d’extensions de cils depuis 2019 et qui les manque énormément, ce mascara n’a pas le volume à fort impact que je préfère normalement. A cette occasion, ni le cœur ni les cils ne flottaient.

