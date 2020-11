P

Le rince Khalifa bin Salman Al Khalifa, l’un des premiers ministres du monde, est décédé à l’âge de 84 ans.

Pendant près de 50 ans, de 1971 à 2020, le prince Khalifa a été chef de l’État à Bahreïn.

Il a survécu aux manifestations du printemps arabe de 2011 qui exigeaient son retrait en raison d’allégations de corruption et d’une importante affaire de corruption étrangère contre le producteur d’aluminium Alcoa pour avoir utilisé un intermédiaire basé à Londres pour faciliter les pots-de-vin pour les fonctionnaires bahreïnis. Alcoa a accepté de payer 384 millions de dollars d’amendes au gouvernement américain pour régler l’affaire en 2014.

L’agence de presse officielle de Bahreïn a annoncé la mort du prince Khalifa mercredi, affirmant qu’il était soigné à la clinique Mayo, sans donner plus de détails.

Le prince Khalifa a été admis à l’hôpital en novembre 2015 mais a ensuite été libéré. Il s’est également rendu en Asie du Sud-Est pour des rendez-vous médicaux. Fin novembre 2019, il s’est rendu en Allemagne pour des traitements médicaux non divulgués, où il est resté pendant des mois.

La puissance et la richesse du prince Khalifa étaient visibles partout dans ce petit pays au large des côtes de l’Arabie saoudite, qui abrite la 5e flotte de la marine américaine.

Son portrait officiel a été accroché pendant des décennies aux murs aux côtés du dirigeant du pays, et il avait sa propre île privée où il a rencontré des dignitaires étrangers, avec une marina et un parc avec des paons et des gazelles errant sur ses terres.

«Khalifa bin Salman a représenté la vieille garde de plusieurs manières que son âge et son ancienneté», a déclaré Kristin Smith Diwan, chercheur principal à l’Institut des États arabes du Golfe basé à Washington. «Il représentait une vieille compréhension sociale enracinée dans le privilège royal et exprimée par le patronage personnel.»

(

Un drapeau bahreïnite vole en berne à côté d’une banderole représentant le vétéran du Premier ministre de Bahreïn, Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa

/ REUTERS)

Le prince Khalifa est né dans la dynastie Al Khalifa qui depuis plus de deux siècles a gouverné Bahreïn, une île du golfe Persique dont le nom en arabe signifie les «deux mers».

Fils de l’ancien dirigeant Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, qui a régné de 1942 à 1961, le prince a appris la gouvernance aux côtés de son père alors que l’île restait un protectorat britannique.

Le frère du prince Khalifa, Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa, a pris le pouvoir en 1961 et a servi comme monarque lorsque Bahreïn a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1971. Dans le cadre d’un arrangement informel, Sheikh Isa s’est occupé de la diplomatie et des cérémonies de l’île tandis que le prince Khalifa dirigeait le gouvernement et économie.

Les années qui ont suivi ont vu Bahreïn se développer rapidement alors qu’il cherchait à dépasser sa dépendance à l’égard de la diminution des réserves de pétrole. La capitale, Manama, à cette époque était ce que Dubaï aux Émirats arabes unis est finalement devenu, un centre financier et touristique régional.

(

Le Premier ministre de Bahreïn, le prince Khalifa Bin Salman al-Khalifa, a assisté à une réunion lors du sommet du dialogue sur la coopération asiatique au ministère des Affaires étrangères à Bangkok, en Thaïlande, en 2016

/ REUTERS)

L’ouverture de la chaussée du roi Fahd en 1986 a donné à la nation insulaire son premier lien terrestre avec son riche et puissant voisin, l’Arabie saoudite, et a offert une évasion aux Occidentaux du royaume qui voulaient profiter des discothèques et des plages de Bahreïn.

L’ambassade des États-Unis à Manama avait ses propres soupçons sur le prince Khalifa, écrivant dans des câbles diplomatiques que le prince avait «un accès libre aux revenus des entreprises publiques» telles que Bahrain Petroleum Co et Aluminium Bahrain, le producteur d’aluminium du pays. .

“Je pense que Shaikh Khalifa n’est pas totalement une influence négative”, a déclaré l’ancien ambassadeur américain Ronald E Neumann en 2004 dans un câble publié par WikiLeaks. «Bien qu’il soit certainement corrompu, il a construit une grande partie du Bahreïn moderne.»

Ces allégations de corruption ont alimenté le mécontentement, en particulier parmi la majorité chiite de Bahreïn qui se plaignent toujours de la discrimination par le gouvernement.

(

Le défunt premier ministre de Bahreïn, Sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifah, serre la main du président de Singapour SR Nathan

/ BNA / . via .)

En février 2011, des manifestants inspirés par les manifestations du printemps arabe à travers le Moyen-Orient ont envahi les rues et occupé le rond-point de la Perle de Manama pour exiger des réformes politiques et une plus grande voix dans l’avenir du pays.

Alors que certains ont appelé à une monarchie constitutionnelle, de nombreux autres ont demandé la destitution du Premier ministre au pouvoir depuis longtemps et d’autres membres de la famille royale sunnite, dont le roi Hamad bin Isa Al Khalifa.

À un moment donné au plus fort des troubles en mars 2011, des milliers de manifestants ont assiégé le bureau du Premier ministre tandis que des responsables se réunissaient à l’intérieur, exigeant que le prince Khalifa démissionne pour des allégations de corruption et une répression plus tôt et meurtrière des manifestations.

Robert Gates, un secrétaire américain à la Défense sous Barack Obama, a écrit dans ses mémoires qu’il avait exhorté le roi à l’époque à forcer le prince Khalifa à quitter le poste de premier ministre, le décrivant comme «détesté par presque tout le monde mais surtout par les chiites».

en relation

Le prince héritier Salman «a déclaré qu’il était prêt à devenir Premier ministre si on le lui demandait et que la feuille de route devait inclure des représentants chiites dans le gouvernement», a écrit M. Gates. «Salman était, pensais-je, la voix de la raison. Malheureusement, il était impuissant.

Le prince héritier avait également tenté de dépouiller le contrôle du prince Khalifa sur l’économie de Bahreïn pendant des années, avec l’approbation apparente du roi Hamad.

Le prince Khalifa était marié et a trois enfants survivants, les fils Ali et Salman et sa fille Lulwa. Un autre fils, Mohammed, est décédé auparavant.

Reportage supplémentaire par Associated Press.