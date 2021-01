Il déboutonne lentement, maintenant un contact visuel intense alors que ses poils doux sur la poitrine et ses pectoraux durs deviennent nets. «Je suis prêt», dit-il en retirant sa chemise avec confiance. Il se penche en arrière et attend …

Non, ce n’est pas le début d’un roman de Mills & Boon terriblement écrit, mais bien la photo du vaccin Covid du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

La photo du vaccin est devenue un rite de passage. Avez-vous même eu le vaccin si vous n’avez pas partagé une photo de vous en train de le faire? Jour après jour, nous voyons des images de personnes âgées, avec leur baggy cardigans M&S de travers en attendant la vaccination sacrée. Et nous sommes heureux: nos personnes vulnérables, âgées et infirmes, sont prises en charge en premier, comme cela devrait arriver dans toute société morale. C’est merveilleux.

Mais nous ne savions vraiment pas à quel point nous avions besoin de Mitsotakis et de son torse ferme et bronzé. Dans un monde pandémique où la publication d’un vaccin sur Instagram est devenue le symbole de statut ultime, Mitsotakis est celui à battre.

(AP)

Il n’est, bien sûr, absolument pas nécessaire pour lui d’être seins nus. Un t-shirt ou même une chemise ample aurait laissé suffisamment de place à l’infirmière (chanceuse, on pleure!) Pour retrousser la manche et administrer le jab qui sauve des vies. Mais non. La chemise est serrée, moulante, si vous voulez – et quelle forme pour s’adapter. Quelques pompes supplémentaires ce matin étaient là, M. Mitsotakis?

Et qu’est-ce que nous repérons? Un collier qui pend entre ces pectoraux gonflés. Nous ne sommes normalement pas dans les bijoux en cuir sur les hommes de plus de 20 ans et pas sur une année sabbatique, mais sur Mitsotakis, cela fonctionne.

Ensuite, il y a la pose. Nonchalant et fumant, il crie: “J’ai passé des mois à faire de l’EP avec Joe Wicks pour ce moment et ça a payé.” Il sait ce qu’il fait. C’est sa deuxième dose du vaccin, pour le premier tour, il portait un polo approprié et facile d’accès. Cette fois-ci, il savait ce qu’il fallait: un coup très chaud de son corps très chaud, signé, scellé, livré.

La pandémie a mis au jour des sentiments étranges. En octobre, nous avons apprécié un évanouissement collectif sur le maire de Manchester Andy Burnham avec son dévouement sans faille aux habitants de sa ville, provoquant un achat bref mais intense d’Andy-monium. Nous avons brûlé pour Burnham, mais juste comme ça, nos affections sont passées à Mitsotakis. Qui est le suivant?

Trudeau, on vous regarde …