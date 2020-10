Après des années de silence, Disney a confirmé que Willow de Lucasfilm recevra une suite, sous la forme d’une série télévisée à venir sur son service d’abonnement en streaming Disney Plus. Le pilote sera dirigé par John M. Chu de Crazy Rich Asians.

Willow est resté en grande partie intact depuis sa sortie originale en 1988, mais cette longue suite de rumeurs rejoindra les romans existants et une bande dessinée qui a déjà construit le monde du film. L’original peut déjà être diffusé sur Disney Plus, et cette nouvelle série rejoindra The Mandalorian en tant que deuxième spin-off télévisuel de Lucasfilm sur la plate-forme.

Le film de 1988, réalisé par Ron Howard, était un culte lors de sa première création, une aventure fantastique sur un aspirant sorcier nommé Willow (Warwick Davis) chargé de garder la princesse Elora Danan en sécurité aux côtés d’un groupe hétéroclite de fées et de guerriers joué par comme Val Kilmer, Joanne Whalley et Kevin Pollak.

On ne sait pas grand-chose de la suite de la série au-delà du fait qu’elle se déroule des années après le film original, mais Ron Howard, maintenant producteur exécutif, la décrit comme un «penchant créatif» plutôt que comme un «retour en arrière nostalgique». Willow lui-même reviendra: Warwick Davis, également un vétéran bien-aimé de Star Wars, est sur le point de reprendre son rôle.

Pour Lucasfilm, cette série Willow vient après cinq ans de concentration sur Star Wars exclusivement. Maintenant que la saga Skywalker est terminée, je suis curieux de voir quels autres classiques la société pourrait ramener si Willow réussit. Je suis particulièrement intéressé par une série American Graffiti; il y a certainement assez d’angoisse chez les adolescents pour une émission de télévision si Riverdale est une indication. Et oui, Indiana Jones et Labyrinth sont toujours dans le mix aussi. Un cinquième Indiana Jones continue de progresser progressivement vers la production. Et bien que non affilié à Disney, une suite de Labyrinth du réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, est également en préparation.

Disney a clairement indiqué que Disney Plus était l’avenir de la société et qu’elle avait besoin de tout le nouveau contenu qu’elle pouvait obtenir même avec le retour de The Mandalorian pour une deuxième saison et WandaVision en route. Une série Willow sur Disney Plus, et peut-être d’autres futurs spin-offs de Lucasfilm, pourraient aider.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie annoncée pour cette nouvelle série, le film original est disponible en streaming sur Disney Plus et reste aussi charmant que jamais. Tant mieux pour les fans, nouveaux et anciens, de se refaire une connaissance avant le début de la prochaine aventure.