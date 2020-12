T

e premier vol d’essai à haute altitude du vaisseau futuriste de SpaceX a été interrompu à la dernière seconde.

La société d’Elon Musk a failli lancer un prototype de la fusée que l’entreprise est en train de concevoir pour transporter les gens sur Mars.

Le but était de tirer sur Starship à une altitude de huit miles – la plus haute à ce jour – puis de le ramener à un atterrissage vertical.

Mais un arrêt automatique du moteur s’est produit avec seulement 1,3 seconde restante dans le compte à rebours au Texas.

SpaceX a annoncé sur sa diffusion Web que c’était fait pour la journée, et il n’y avait aucun mot sur le moment où il pourrait réessayer.

SpaceX a déjà effectué cinq vols d’essai de Starship, mais ces modèles plus anciens et plus simples ne sont pas allés plus haut que 490 pieds.

Lancement de SpaceX Crew Dragon

Des panaches de fumée alors que le Falcon 9 décolle avec Crew Dragon

. / .

La fusée Falcon 9 de SpaceX avec Crew Dragon à bord décolle

. / .

Une fusée SpaceX Falcon 9 avec la capsule Crew Dragon à bord décolle dans le ciel

AP

Cette capture vidéo tirée de la transmission de la diffusion Web de Space X le 2 mars 2019 montre une fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon de la société à bord lors de la mission Demo-1, au Kennedy Space Center en Floride

. / .

Falcon 9 s’envole dans le ciel avec Crew Dragon

. / .

La fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon de la société à bord décolle lors de la mission Demo-1, au Centre spatial Kennedy en Floride le 2 mars 2019

. / .

Cette capture vidéo tirée de la transmission de la diffusion Web de Space X le 2 mars 2019 montre un mannequin nommé Ripley à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 avec le vaisseau spatial Crew Dragon de la société.

. / .

La fusée Falcon 9 décolle dans le ciel avec le vaisseau spatial Crew Dragon

. / .

Les spectateurs regardent la fusée Falcon 9 décoller dans le ciel avec le vaisseau spatial Crew Dragon

REUTERS

Des panaches de fumée alors que le Falcon 9 décolle avec Crew Dragon

REUTERS

Une fusée SpaceX Falcon 9, transportant le vaisseau spatial Crew Dragon, décolle pour un vol d’essai sans équipage vers la Station spatiale internationale depuis le Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, Floride

REUTERS

Des panaches de fumée alors que le Falcon 9 décolle avec Crew Dragon

. / .

La version en acier inoxydable sur la rampe de lancement de mardi a été la première à présenter un cône de nez, des volets de corps et trois moteurs Raptor.

en relation

SpaceX a repris Boca Chica dans l’extrême sud-est du Texas, près de la frontière mexicaine, pour construire et tester ses vaisseaux.

La société a l’intention d’utiliser Starships – l’étage supérieur au sommet des boosters Super Heavy – pour mettre en orbite d’énormes satellites autour de la Terre et envoyer des personnes et des marchandises sur la Lune et sur Mars.