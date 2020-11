L’ancre de CNN, Jake Tapper, exhorte les partisans de Donald Trump à intervenir au milieu des récentes diatribes du président sur les réseaux sociaux, affirmant, dans des affirmations non vérifiées, qu’il a remporté l’élection contre le président élu, Joe Biden. Dans un tweet partagé samedi soir sur son compte officiel, le journaliste et auteur primé a cité un message du président à côté d’un plaidoyer: “Ceux qui l’aiment doivent intervenir et arrêter cela. Honnêtement, c’est triste.”

L’appel de Tapper est intervenu après que l’ancienne star de la télé-réalité devenue présidente s’est rendue sur Twitter avec une série de tweets samedi après-midi avant et après le golf en Virginie. Cependant, les affirmations du président ont depuis été contestées par Twitter avec un avertissement écrit: “Cette allégation concernant la fraude électorale est contestée.”

Ceux qui l’aiment doivent intervenir et arrêter cela. Honnêtement, c’est triste. https://t.co/slaBVwkQCz – Jake Tapper (@jaketapper) 7 novembre 2020

71 000 000 de votes juridiques. Le plus JAMAIS pour un président en exercice! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2020

Twitter renvoie à un moment, encourageant les lecteurs à se renseigner sur les réalités de la fraude électorale, déclarant: “Avec la poursuite du dépouillement des urnes et l’appel à la course présidentielle pour Joe Biden, les experts et les responsables affirment qu’il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale généralisée. lors des élections américaines de 2020. Le processus électoral est sécurisé et la fraude électorale de tout type est incroyablement rare selon l’Associated Press et .. “

Le plaidoyer de Tapper a suscité un certain nombre de réponses de la part des médias sociaux, dont beaucoup se sont rendus dans la section des commentaires pour discuter des partisans de Trump et des fausses allégations. Faites défiler pour voir comment les Américains réagissent à la demande.

«Ça ne sera personne»

Ouais Jake ça ne sera personne. Personne ne répond au critère que vous venez de décrire. – Kumail Nanjiani (@kumailn) 7 novembre 2020

Kumail Nanjiani s’est rendu dans la section des commentaires pour informer Tapper que cela n’allait pas se produire de si tôt. “C’est ce qui se passe quand toute votre vie est transactionnelle et que vous n’avez rien d’autre à donner …” a tweeté un fan à l’acteur, tandis qu’un autre a répondu: “Twitter devrait simplement fermer son compte. Il tweet de fausses informations et fomente la violence . “

Porto Rico envoie ses salutations …

pic.twitter.com/eRkeKDZlXX – Left_Coast_Golfer (@GolfinBum) 7 novembre 2020

Un utilisateur l’a renvoyé à 2017 lorsque Trump a jeté des serviettes en papier à une foule de Portoricains dans un centre de secours situé dans le territoire ravagé par l’ouragan plus tôt cette semaine et a loué les efforts de secours fédéraux. Le geste a été largement critiqué, bien que Trump ait défendu les actions en déclarant: “Ils avaient ces belles serviettes douces. De très bonnes serviettes.”

À débattre

C’est une affirmation déroutante car ses votes ont été comptés par les mêmes personnes, dans les mêmes salles, avec les mêmes machines et les mêmes observateurs que Biden. Alors, comment les votes pour lui sont-ils «légaux» alors que les votes pour Biden sont «illégaux»? – Carla Barokas (@CarlaBarokas) 7 novembre 2020

D’autres ont profité du tweet de Tapper pour contester les affirmations de Trump selon lesquelles le processus de vote était entaché de fraude. “Je veux juste dire qu’il n’y a rien de mal à perdre une élection, mais ce n’est certainement pas normal que le canard boiteux président des États-Unis crie sur Twitter en majuscules au sujet de la fraude électorale et du fait de ne pas avoir d’observateurs dans les salles de dépouillement”, Dr. Eugene Gu a écrit. “Cela mine dangereusement notre démocratie.”

‘Sauve-le d’une sortie ignominieuse’

Ceux qui l’aiment doivent le sauver d’une sortie ignominieuse qu’il regrettera peut-être un jour. – Elizabeth Vargas (@EVargasTV) 7 novembre 2020

Alors que ses partisans sont restés relativement silencieux en ligne, un fan a dit en plaisantant qu’il “faudrait plus de deux personnes”, suivi d’une autre réplique, “Qui est le deuxième?” à côté d’une illustration de Trump se regardant dans le miroir.

Qui est le second? pic.twitter.com/AzW6xCmY0S – Dan Signer (@DanSigner) 7 novembre 2020

Biden en tant que président désigné

(Photo: Scott Eisen, .)

Déclarée officiellement samedi matin après une longue et difficile saison électorale, la course entre Trump et l’ancien vice-président a pris fin avec l’élection de l’ancien vice-président Joe Biden au poste de 46e président des États-Unis, selon des projections selon lesquelles la Pennsylvanie poussait le maintenant Président élu sur les 270 voix nécessaires au départ.

Dans une déclaration écrite samedi, Biden a déclaré qu’il était “honoré et humilié” par la confiance que la nation lui a accordée et à Madame la vice-présidente élue, Kamala Harris. “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains a voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique”, a déclaré Biden. “Avec la campagne terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de nous unir en tant que nation. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien que nous ne pouvons pas faire si nous le faisons ensemble.”

Alors que Biden est le vainqueur prévu de l’élection et sera inauguré le 20 janvier 2021, Trump a déjà déclaré qu’il contesterait bon nombre des résultats en demandant un recomptage de plusieurs États en question ou en contestant la décision du tribunal. Jusqu’à présent, il n’a pas concédé et allègue, sans aucune preuve, une fraude électorale généralisée en faveur de Biden.

