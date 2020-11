L

Les chefs de l’aviation d’ondon sont dans une course contre la montre pour sécuriser un couloir aérien vers New York au milieu des craintes croissantes que l’équipe entrante de Biden ne favorise Dublin.

Les espoirs que les négociations avec l’administration Trump conduiront à la réouverture des voyages entre Heathrow et JFK – le soi-disant Project Nylon – avant le transfert présidentiel le 20 janvier se dissipent rapidement, selon des sources aéronautiques.

New York à Londres est la route intercontinentale la plus fréquentée avec une importance considérable pour le secteur des services financiers de la ville et d’autres industries de services basées dans la capitale.

Mais il a été effectivement fermé depuis le 14 mars, lorsque M. Trump a interdit aux Britanniques de voler vers l’Amérique, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

On avait espéré qu’un programme pilote aurait pu être en place à temps pour Thanksgiving, mais le coronavirus a ralenti la progression des discussions officielles.

Une source a déclaré au Standard: «Nous comprenons que l’équipe du président élu Joe Biden pourrait chercher à prioriser un couloir de voyage vers Dublin avant nous. Le sentiment est que Biden a une relation historique avec l’Irlande et que cela aura la priorité. »

Un autre a déclaré: «Il est difficile de voir un corridor londonien opérationnel bien après l’inauguration.»

Le président élu n’a pas caché l’importance personnelle de ses racines familiales dans le comté de Mayo et le comté de Lough.

Les craintes de voir Londres manquer le scellement d’un couloir aérien américain avaient déjà été soulevées par les commentaires du patron de Delta Airlines qui affirmait qu’il serait plus facile de relancer les vols transatlantiques vers «à peu près n’importe quelle autre» capitale européenne.

Le directeur général Ed Bastian a déclaré au Financial Times dans une interview: «New York-Londres est compliqué. Je pense que vous trouverez sur le continent plusieurs pays plus ouverts. »

C’était avant que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, n’annonce que la période de quarantaine pour les visiteurs arrivant au Royaume-Uni passe de 14 jours à cinq jours avec un résultat de test négatif à partir du 15 décembre. Cependant, l’Irlande a battu le Royaume-Uni de plus de quinze jours en annonçant un assouplissement similaire à entrer en vigueur dimanche.

Martin Ferguson, directeur d’American Express Global Business Travel, a déclaré: «Alors que nous quittons l’UE, le besoin du Royaume-Uni d’établir des liens commerciaux et un couloir aérien entre Londres et New York semble être plus grand que tout autre pays. Si le gouvernement n’agit pas rapidement pour s’engager avec nos partenaires à Washington, le Royaume-Uni pourrait tomber dans l’ordre hiérarchique derrière ses voisins européens. Ce ne serait pas un bon aperçu après le Brexit. »

Le département américain des transports a déclaré: «Le département est prêt à soutenir la reprise en toute sécurité des vols internationaux à destination et en provenance des États-Unis. Des discussions sont en cours entre le gouvernement fédéral, les partenaires internationaux et les intervenants de l’industrie sur ces questions.