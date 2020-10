Samsung Electronics a annoncé le décès de son président, Lee Kun-hee. La société dit qu’il est décédé le 25 octobre avec sa famille, dont son fils, le vice-président Lee Jae-yong, à ses côtés. Il avait 78 ans.

Une cause de décès n’a pas été donnée, mais Lee avait été frappé d’incapacité pendant de nombreuses années après avoir subi une crise cardiaque en 2014, ce qui l’avait poussé à se retirer de la vie publique. Lee Jae-yong, également connu sous le nom de Jay Y. Lee, a été largement supposé prendre le relais après le décès de son père et a été considéré comme le leader de facto ces dernières années.

«Le moteur motivant de la vision de l’entreprise»

Lee Kun-hee était une personnalité controversée qui a joué un rôle important en poussant Samsung d’un fabricant de téléviseurs et d’appareils électroménagers bon marché à l’une des marques technologiques les plus puissantes au monde. Il est devenu l’homme le plus riche de Corée du Sud, le groupe Samsung contribuant à environ un cinquième du PIB du pays. Dans sa déclaration, Samsung affirme que la déclaration de «nouvelle direction» de Lee en 1993 était «le moteur motivant de la vision de l’entreprise de fournir la meilleure technologie pour faire progresser la société mondiale».

Lee s’est également retrouvé en difficulté juridique. Il a été reconnu coupable de corruption du président Roh Tae-woo par le biais d’une caisse noire en 1995 et d’évasion fiscale et de détournement de fonds en 2008, mais a été officiellement gracié pour chaque condamnation. La deuxième grâce est venue en 2009 et a été faite «pour que Lee puisse reprendre sa place au Comité international olympique et créer une meilleure situation pour que les Jeux olympiques de 2018 se déroulent à Pyongchang», a déclaré à l’époque le ministre sud-coréen de la Justice.

Le décès de Lee relancera les inévitables spéculations sur le processus de succession. Alors que Lee Jae-yong a longtemps été préparé pour devenir président, il a eu ses propres problèmes juridiques depuis l’incapacité de son père, passant près d’un an en prison pour son rôle dans le scandale de corruption qui a fait tomber l’ancien président sud-coréen Park Geun-hye. La loi sud-coréenne signifie également que quiconque prend en charge les actifs de Lee devra payer plusieurs milliards de dollars d’impôts sur les successions, ce qui peut les contraindre à réduire sa participation dans l’entreprise.