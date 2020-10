Le président Donald Trump pense que la seule personne plus célèbre que lui est Jésus-Christ. Le président a fait ce commentaire surprenant lors d’un rare rassemblement de campagne de jour à Greenville, en Caroline du Nord, jeudi, quelques heures avant son hôtel de ville NBC à Miami. Les commentaires ont été applaudis par les supporters lors du rassemblement.

“Quelqu’un m’a dit l’autre jour,” tu es de loin la personne la plus célèbre du monde “. J’ai dit: «non, je ne suis pas» … ils ont dit: «qui est le plus célèbre? J’ai dit: «Jésus-Christ» », a rappelé Trump lors du rassemblement. “Je ne prends aucun risque … Je n’ai aucun argument – Jésus-Christ”, a poursuivi Trump. “Et laissez-moi lever les yeux et je dirai que ce n’est même pas proche.” Trump a alors levé les yeux vers le ciel.

“Quelqu’un m’a dit l’autre jour,” tu es de loin la personne la plus célèbre du monde “. J’ai dit: “Non, je ne suis pas” … ils ont dit: “Qui est le plus célèbre?” J’ai dit ‘Jésus-Christ’ “- Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO – Aaron Rupar (@atrupar) 15 octobre 2020

Le président a ensuite commencé à commenter sa candidate à la Cour suprême, la juge Amy Coney Barrett. “Pour défendre notre Constitution, j’ai fièrement nommé Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis. Cela a été si populaire”, a déclaré le président. «Beaucoup de gens ont dit que j’avais été élu à cause de la Cour suprême des États-Unis. Je ne sais pas si c’est vrai. Mais quand je me suis présenté, les gens savaient qui j’étais et tout, mais ils ne savaient pas trop sur ma politique . Et ils ont pensé que je suis peut-être libéral. Qui sait?

Trump a également mentionné que vous «avez toujours besoin de l’aide du patron» si vous attrapez le coronavirus tout en parlant du rapport selon lequel deux personnes travaillant avec la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris ont été testées positives. “Nous adressons nos meilleurs vœux. Nous faisons de notre mieux, ce qui est plus qu’ils ne m’ont fait”, a déclaré Trump, affirmant à tort que Harris ne souhaitait pas beaucoup de succès à Trump après son test positif. “Mais ça va. C’est bon. Alors voyons ce qui se passe. Je veux dire, c’est une chose délicate. C’est de la poussière. C’est une petite chose délicate. Des masques, pas de masques, tout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous avez toujours besoin d’aide du patron. “

Trump a toujours le soutien des chrétiens blancs selon un nouveau sondage du Pew Research Center, rapporte Vox. Bien que son soutien ait diminué, Trump est toujours au-dessus de 50% du soutien parmi les catholiques, les protestants non évangéliques et les protestants évangéliques. Le sondage, mené entre le 30 septembre et le 5 octobre, a révélé que Trump mène le candidat démocrate à la présidence Joe Biden de 8% parmi les catholiques blancs. C’est une baisse par rapport au sondage de fin juillet et début août, lorsque Trump était en hausse de 19% dans le même groupe. Le soutien le plus fort de Trump vient des protestants évangéliques blancs, qui soutiennent Trump sur Biden de 78% à 17%. Cependant, même cela représentait une baisse par rapport à 83% lors du sondage précédent.