Le président élu Joe Biden s’est tordu la cheville en jouant avec son chien Major lors d’une promenade samedi, a déclaré dimanche le médecin de Biden. Biden a subi des fractures de la racine des cheveux au pied et devra porter une botte de marche pendant les prochaines semaines. L’équipe de Biden a également annoncé qu’elle disposerait d’un personnel de communication entièrement féminin lorsque son administration prendra ses fonctions le 20 janvier.

“Les radiographies initiales n’ont montré aucune fracture évidente, mais son examen clinique justifiait une imagerie plus détaillée”, a déclaré dimanche le Dr Kevin O’Connor, rapporte CNN. “La tomodensitométrie de suivi a confirmé de (petites) fractures de la racine des cheveux des os cunéiformes latéraux et intermédiaires du président élu Biden, qui se trouvent au milieu du pied. On prévoit qu’il aura probablement besoin d’une botte de marche pendant plusieurs semaines.” Avant de publier cette déclaration, le bureau de Biden a déclaré qu’il s’était adressé à un orthopédiste “par prudence”.

Biden a eu 78 ans le 20 novembre et il sera le plus ancien président de l’histoire des États-Unis. Au cours de la campagne, Biden a publié un résumé de ses antécédents médicaux, y compris un examen physique d’O’Connor, le directeur exécutif de la médecine chez The George Washington Medical Faculty Associates. À l’époque, O’Connor écrivait que Biden est «un homme de 77 ans en bonne santé, vigoureux, apte à remplir avec succès les fonctions de la présidence».

Biden et sa femme, le Dr Jill Biden, ont deux bergers allemands, Major et Champ. Major a été accueilli par la Delaware Humane Association en 2018 et Champ est membre de la famille depuis 2008. Major est sur le point d’être le premier chien adopté dans un refuge pour animaux à vivre à la Maison Blanche, note Snopes.

La blessure de Biden n’était pas la seule déclaration majeure à venir de l’équipe de transition dimanche. Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont également révélé leur équipe de communication, entièrement composée de femmes pour la première fois de l’histoire des États-Unis. Jen Psaki, qui a été directeur des communications à la Maison Blanche et attaché de presse adjoint de la Maison Blanche sous l’administration du président Barack Obama a été nommé attaché de presse de la Maison Blanche, rapporte CBS News. Kate Bedingfield sera la directrice des communications de la Maison Blanche après avoir occupé ce poste pour la campagne Biden-Harris. Le conseiller principal de la campagne Biden, Symone Sanders, qui a travaillé pour le sénateur Bernie Sanders lors de sa campagne présidentielle de 2016, sera le porte-parole de Harris et un conseiller principal.

Elizabeth Alexander a été conseillère principale de la campagne et sera la directrice des communications de Jill Biden. Ashley Etienne, ancienne directrice des communications de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, sera la directrice des communications de Harris. Karine Jean Pierre sera principale adjointe de presse et Phili Tobar sera nommée directrice adjointe de la communication de la Maison Blanche.