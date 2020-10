HISTOIRES CONNEXES

Le président a en effet disparu – du programme de Showtime, c’est-à-dire.

L’adaptation de la série The President Is Missing par le câblodistributeur payant, un roman de 2018 de l’ancien POTUS Bill Clinton et de l’auteur de mystères James Patterson, ne va plus de l’avant.

Comme la co-star Ann Dowd l’a déclaré à notre site sœur Variety, le projet a été abandonné en raison de circonstances créées par COVID-19, ainsi que d’événements politiques actuels.

“[Production] s’est arrêtée à mi-chemin, puis à cause de la pandémie, de sa pertinence, les choses devaient être changées par écrit à cause de ce qui arrive au président », a-t-elle partagé. «Cela n’aurait tout simplement pas fonctionné. Il aurait dû être repensé.

Showtime a acquis les droits de The President Is Missing en septembre 2017, plusieurs mois avant la publication du livre. La série aurait joué David Oyelowo (Selma) en tant que vice-président impuissant et sans but politique qui devient de manière inattendue président à mi-chemin du premier mandat de son administration lorsque POTUS (Dowd) disparaît. «Attaqué à la fois par des amis et des ennemis, avec le scandale et la conspiration tourbillonnant autour de lui», lit-on dans la logline, «il est confronté à un choix terrible: garder la tête baissée, suivre la ligne du parti et survivre, ou agir sur son têtu, tard -développer sa conscience et prendre position.

Le casting comprenait également Paul Adelstein (Prison Break), Janet McTeer (Ozark) et Michael Rooker (The Walking Dead).