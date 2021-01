Mais alors qu’il exposait son plan, il a averti que les décès aux États-Unis passeraient bientôt au-dessus de 500000.

Lors de sa première journée officielle en fonction, le président Biden a présenté son plan de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Les 10 commandes visent à relancer sa stratégie nationale Covid-19 pour augmenter les vaccinations et les tests, jeter les bases de la réouverture des écoles et des entreprises et augmenter immédiatement l’utilisation de masques – y compris une exigence que les Américains masquent pour voyager.

Une directive appelle à lutter contre les inégalités en matière de santé dans les communautés minoritaires durement touchées par le virus. Un certain nombre ont été créés pour accélérer la fabrication et la distribution de vaccins et de systèmes de test dans le pays.

L’Amérique est l’une des nations les plus touchées par la pandémie. À ce jour, plus de 407 000 décès ont été enregistrés et plus de 24 millions ont été infectés.

(

Biden signe aujourd’hui des ordres exécutifs pour accélérer le déploiement du vaccin

/ . via .)

S’exprimant à la Maison Blanche, Biden a déclaré: “Il nous faudra des mois pour changer les choses. Soyons clairs, nous allons passer à travers cette pandémie. L’aide est en route. Aujourd’hui, je suis dévoilant une stratégie nationale sur Covid-19 et des actions exécutives pour vaincre cette pandémie. Notre stratégie nationale est globale, basée sur la science et non sur la politique. “

Il a poursuivi: «Au cours de la dernière année, nous ne pouvions pas compter sur le gouvernement fédéral pour agir avec l’urgence, la concentration et la coordination dont nous avions besoin. Et nous avons vu le coût tragique de cet échec. »

Au cours des dernières semaines, pas moins de 4000 Américains sont décédés chaque jour à cause du coronavirus.

en relation

Biden a parlé de chiffres frappants qui suggèrent que 20% des décès de Covid-19 dans le monde se sont produits aux États-Unis, alors que l’Amérique ne représente que 4% de la population terrestre.

Il a déclaré qu’un nombre «disproportionné» de décès étaient des Amérindiens, des Latino-américains et des Noirs.

Biden, 78 ans, a également critiqué l’administration du président Trump pour ce qu’il a qualifié de “lamentable échec jusqu’à présent” à déployer efficacement le vaccin.

Il a exhorté les Américains à porter des masques faciaux – ajoutant: “C’est devenu une question partisane, malheureusement, mais c’est un acte patriotique.”

Biden a terminé son discours en disant: “J’ai hâte de travailler avec les membres du Congrès. Nous sommes dans une urgence nationale. Il est temps que nous la traitions comme telle.

(

Biden et Harris à la conférence

/ REUTERS)

«Les Américains ont déjà beaucoup donné, mais je pense qu’ils sont prêts à se fixer de grands objectifs.

“L’histoire va mesurer si nous sommes prêts pour la tâche. Je crois que oui.”

Les journalistes ont demandé à Biden si son objectif de toucher 100 millions de vaccins en 100 jours était «trop bas».

Il a répondu: «Quand je l’ai annoncé, vous avez tous dit que ce n’était pas possible. Allons. Donnez-moi une pause, mec. C’est un bon début – 100 millions. “

100 millions de vaccins suffisent à 50 millions de personnes. La population américaine est d’environ 330 millions d’habitants.

Biden a déclaré que lui-même et sa femme, le Dr Jill Biden, avaient prié ensemble pour se souvenir des victimes des covidies américaines.

“Pour guérir, nous devons nous souvenir”, a déclaré le président.

L’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, et le spécialiste des maladies Anthony Fauci tiendront un briefing plus tard dans la journée.