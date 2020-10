– Le président dit que lui et la Première Dame – qui voyageait également avec Hope cette semaine – attendent les résultats de leur test COVID-19. Il ajoute: “En attendant, nous allons commencer notre processus de quarantaine!”

Parlez de mauvais timing … moins de 5 semaines avant le jour du scrutin. Il est juste de dire que les résultats de ces tests reposent beaucoup sur ces tests.

Président Trumple proche assistant, Hope Hicks, aurait été testé positif pour le coronavirus après avoir volé sur Air Force One cette semaine avec le Prez.

Le test COVID-19 positif de Hope fait suite à son voyage aller-retour au débat de mardi à Cleveland – ainsi qu’à un vol aller-retour pour le rassemblement de Trump mercredi au Minnesota … selon un rapport de Bloomberg News.

Le rapport dit qu’elle éprouve des symptômes maintenant … cependant, rien n’indique que POTUS a contracté le virus.

Hope travaille à nouveau pour Trump en tant que «conseiller du président» après avoir précédemment occupé le poste de directeur de la communication et travaillé sur sa campagne de 2016.

Nous avons contacté la Maison Blanche et l’attaché de presse adjoint Judd Deere ne ferait aucun commentaire sur Hope ou la santé du président. Il nous a dit: “Le président prend très au sérieux sa santé et sa sécurité et celles de tous ceux qui travaillent pour lui et le peuple américain”.

Il a poursuivi: “Les opérations de la Maison Blanche collaborent avec le médecin du président et le bureau militaire de la Maison Blanche pour s’assurer que tous les plans et procédures intègrent les directives actuelles du CDC et les meilleures pratiques pour limiter au maximum l’exposition au COVID-19 à la fois Le président voyage. “

Publié à l’origine – 17h50 PT