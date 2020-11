Après des années de chaos, d’extrémisme et de mort, les Américains ont choisi de démettre le président Donald Trump de ses fonctions. Malgré la tentative du président de semer la discorde à la fin des élections, Joe Biden le remplacera.

Il y a quatre ans, la victoire de Trump a réorganisé la réalité et détourné notre chronologie, nous mettant sur une voie plus sombre. Il était extrême même en tant que candidat: nier la science, faire l’éloge des dictateurs, promettre de torturer ses ennemis et rendre la politique plus vulgaire à chaque tweet. Des millions de personnes dans le monde ont été choquées et alarmées le jour des élections en 2016, mais même les alarmistes n’auraient pas pu prédire que le président élu serait un jour véritablement responsable de la mort de centaines de milliers de vies américaines et de la prolongation inutile de l’économie destruction.

La Maison Blanche peut devenir moins vulgaire et destructrice le jour de l’inauguration, mais les dommages que Trump a causés au gouvernement pourraient prendre beaucoup de temps à réparer. La décision de Trump de dissoudre une équipe fédérale d’intervention en cas de pandémie et de réduire le financement des Centers for Disease Control and Prevention pourrait devenir son échec bureaucratique le plus célèbre, mais son administration a infesté les agences du gouvernement avec des nominations politiques non qualifiées. Trump a infecté tous les mécanismes du gouvernement avec des politiques là où aucune n’était requise. Il a même réussi à faire de la prévision météorologique un champ de bataille partisan. Nous ne saurons pas combien de dommages ont été infligés à notre démocratie tant que nous n’aurons pas éliminé la corruption et inspecté les dommages.

Il a été trop facile pour un homme d’étouffer l’espoir, la confiance et les choses qui font que la vie vaut la peine d’être vécue. Et il a été trop facile de succomber au désespoir – de ne pas rechercher la joie au milieu de la souffrance ou de se sentir coupable de le faire. Mais nous avons toujours bon espoir. La chronologie a été restaurée. Et alors que le travail acharné pour le réparer reste à venir, il y a aujourd’hui place pour la joie.